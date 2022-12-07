Резников оценил запас ракет, которые остались у России

Резников: Россияне делали много вещей без просчета последствий для себя Фото: EPA

"Они делали много вещей без просчета последствий для себя. Они действительно используют запас крылатых баллистических ракет, по многим позициям зашли далеко за пределы необходимого им резерва на случай нападения на них", – сказал министр.

Он отметил, что ракет "Искандер" у России осталось менее 13%, хотя по правилам их должно оставаться 25–30%.

"До вчерашнего нападения ракет "Калибр" было, если не ошибаюсь, 37%. Вчера они 20 отстреляли, соответственно, к 30% приближается. Способность изготовлять их в течение этого периода у них резко упала по некоторым ракетам, а по некоторым вообще отсутствует, так как у них нет составляющих. Единственное – чтобы мы не очень радовались: у них очень большой запас ракет С-300. Тысячи", – сказал он.

Министр сообщил, что россияне запускают такие ракеты в режиме "земля – земля" и таким образом пытаются терроризировать приграничные области Украины и регионы, граничащие с временно оккупированными территориями.