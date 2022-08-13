Резников: После победы Украины мы тем или иным способом "догоним" причастных к варварским убийствам и издевательствам

Министр напомнил о теракте, совершенном российскими оккупантами в бывшей колонии во временно оккупированной Оленовке Донецкой области, в результате которого были убиты украинские военнопленные.

"Жестокое массовое убийство российскими оккупантами украинских военнопленных в Оленовке в очередной раз проявило преступную сущность и бесчеловечную природу всего, что пытается принести кремль на нашу землю И от чего мы защищаем не только Украину, но и весь свободный мир. Не сомневаюсь, что после победы Украины в этой войне мы тем или иным способом "догоним" каждого из причастных к варварским убийствам и издевательствам. Представители сил обороны Украины неоднократно и очень четко высказывались по этому поводу. Рано или поздно, но это произойдет. В то же время наш ответ должен быть не только принципиальным, но и системным. Важной составляющей противодействия военным преступлениям должна стать демонстрация, что наказание будет неотвратимым и не ограниченным во времени", – заявил он.

Резников подчеркнул, что речь идет не только об исполнителях преступлений, но и о тех, кто отдавал приказы, поощряют или оправдывают преступления. Министр считает, что нужно "с холодной головой" предложить систему правовых мер реагирования на военные преступления во время войны, "которой Европа не видела уже 80 лет".

Он заявил, что, совершив теракт в Оленовке, Россия сознательно нарушила IV Конвенцию о законах и обычаях войны на суше и приложение к ней; Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными; Конвенцию ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. По словам министра.

"Данное преступление, кроме реакции таких институтов, как Международный уголовный суд, Международный Суд ООН и ЕСПЧ, требует решительной реакции ООН. Поскольку речь идет о сознательном пренебрежении признанными международно-правовыми обычаями, к которым по резолюции Совбеза ООН от 1993 относятся все Женевские конвенции. Именно ООН должна заставить Россию допустить представителей Красного Креста к украинским военнопленным в Оленовке", – написал Резников.

Он заявил, что инициировал через Министерство иностранных дел обращение к членам контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") с просьбой делегировать экспертов по военной юстиции, специалистов по противодействию военным преступлениям.

"Цель – создать международные группы, которые будут помогать с работой по конкретным кейсам российских военных преступлений в Украине, а также анализировать практические аспекты наказания за военные преступления, совершенные во время войны, содержащей много гибридных элементов. Координация в сфере наказания российских преступников может стать важным дополнением работы по оказанию помощи оружием, в чем "Рамштайн" благодаря лидерству великого друга Украины и моего друга – министра обороны США Ллойда Остина III, уже продемонстрировал выдающиеся результаты", – заявил министр.

Он также обратился через МИД к президенту Европейского суда по правам человека Роберту Спано о необходимости интерпретации статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод "с учетом современных условий и обстоятельств ужасающих преступлений российской федерации против украинских военнопленных", в частности, в контексте рассмотрения конкретного дела украинских военнопленных, решение по которому "может стать указателем при рассмотрении других дел".

Война России против Украины. Главное (обновляется)