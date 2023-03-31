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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников рассказал, что Украине нужно для контрнаступления

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Резников: Мы заинтересованы в проведении тренировок украинских военных на всех уровнях
Резников: Мы заинтересованы в проведении тренировок украинских военных на всех уровнях
Фото: mil.gov.ua

Украина готовится к контрнаступлению, для этого стране нужны тяжелая техника и подготовленные резервы. Об этом в ходе встречи с главой комитета Евросоюза по вопросам политики безопасности и обороны Дельфиной Пронк 30 марта рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, информирует сайт Минобороны.

Резников поблагодарил партнеров за предоставленную Украине помощь и поддержку в политической, экономической, военной и гуманитарной сферах. 

"Благодаря поставке западного вооружения ВСУ преуспевают на поле боя. Однако мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине, прежде всего, необходимы тяжелая техника и подготовленные резервы. Мы заинтересованы в проведении тренировок украинских военных на всех уровнях: от индивидуальной подготовки солдат до коллективных учений подразделений бригадного уровня. Я лично убедился, что у украинских защитников и защитниц высокий боевой дух. С уверенностью говорю, что наши ребята готовы продолжать борьбу за Украину", – добавил он. 

Пронк заверила в поддержке Украины со стороны стран – членов ЕС. 

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле войска страны-агрессора были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на востоке Украины.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае

Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта заявил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.

29 марта Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы Украина может "стать активнее на передовой".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военные, вооружение, Алексей Резников, Минобороны, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, Евросоюз, встреча, войска, контрнаступление
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