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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Рыбчинский: Украина – не только щит Европы, но и меч. У нашей Родины-матери, которая стоит лицом к России, правильные атрибуты в руках

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Рыбчинский: Огромное количество российских военных погибнет в Украине
Рыбчинский: Огромное количество российских военных погибнет в Украине
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

На войне не бывает потерь только с одной стороны, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинский поэт, народный артист Украины Юрий Рыбчинский.

"Украина – не только щит [Европы], но и меч. Вот эта женщина у нас, которую в свое время поставили лицом к России на Печерске – [монумент] Родина-мать. У нее правильные атрибуты в руках. Как будто человек, который делал этот памятник, смотрел в будущее. Щит и меч. Украина сегодня – щит и меч. Многие погибнут, и наши люди в том числе. На войне не бывает потерь только с одной стороны. Но в первую очередь огромное количество генералов, полковников, офицеров и солдат России. Они погибнут здесь", – сказал Рыбчинский.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 марта ровно месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.

По оценкам НАТО, от 30 тыс. до 40 тыс. российских военнослужащих были убиты, ранены, взяты в плен или пропали без вести в течение первого месяца войны России против Украины. Из них погибло от 7 тыс. до 15 тыс. человек.

Украинская сторона оценивает потери российских оккупантов в 15,6 тыс. человек.

Минобороны России официально сообщало о смертях российских военнослужащих в Украине только один раз, 2 марта. Тогда официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Украине погибло 498 российских солдат, еще 1597 получили ранения. 20 марта российская газета "Комсомольская правда" со ссылкой на информацию Конашенкова сообщила о гибели в Украине 9861 и ранении 16 153 российских военнослужащих. Позже эту информацию с сайта издания убрали.

Теги: Россия, Украина, война, Юрий Рыбчинский, поэт, Алеся Бацман, война России против Украины
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