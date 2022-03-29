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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сбитая в Киеве российская ракета попала в дом бывшего премьер-министра Украины, говорившего, что "никогда не будет врагом России"

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Фокин сообщил, что сейчас гостит у друга в Молдове
Фокин сообщил, что сейчас гостит у друга в Молдове
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В Дарницком районе Киева в дом бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина в ночь на 28 марта попали обломки российской ракеты, сбитой украинской ПВО. Об этом со ссылкой на комментарий от самого Фокина сообщило "Радіо Свобода".

"Да, пострадал мой дом. Обидно еще и потому, что я сейчас в Молдове в гостях у своего друга. И собирался ехать домой, а оказалось, что некуда ехать, потому что разгромило окна, двери. Потому, пока условно пленкой не покроют, вернуться не могу", – рассказал Фокин "Радіо Свобода".

Экс-премьер сказал, что повреждения, которые получил дом, незначительные по сравнению с теми городами, которые сейчас страдают от бомбардировок.

"Я убежден, что мы его отстроим. Там не такие большие повреждения. Теперь мы где-нибудь неделю будем готовить его, чтобы я вернулся домой. Все это несравнимо с тем, что делается сейчас с нашими другими городами. Мариуполь – город моей мамы. И когда я смотрю на это, то сдержать слезы невозможно", – отметил Фокин.

По данным "Радіо Свобода", от обломков ракеты в Дарницком районе пострадало еще несколько домов – в них выбило стекла, посекло фасады. Также пострадали автомобили и животные. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

28 марта Государственная служба чрезвычайных ситуаций сообщила в Facebook, что в Дарницком районе Киева обломки ракеты повлекли за собой пожар в частном доме.

"27 марта в 23.12 поступило сообщение о пожаре в Дарницком районе столицы. Пожарные установили, что в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частного дома в гараже", – говорилось в сообщении.

По данным ГСЧС, в 1.24 пожар на площади 100 м² удалось ликвидировать.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

87-летний Фокин 18 августа 2020 года стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам глава Офиса президента Андрей Ермак. В интервью "1+1", которое вышло 12 сентября, внучка Фокина Мария сообщила, что это она познакомила деда с Ермаком.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его. После этого Ермак сказал, что Фокин должен уйти из ТКГ, а в Офисе президента заявили, что "неприятно поражены" высказываниями переговорщика.

Заявления Фокина раскритиковали украинские политики. В частности, тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его "мерзавцем и махровым идиотом", бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что фокины – это "диагноз, болезнь антиукраинства, антигосударственности, неполноценности, подлизывания России, дремучей советскости".

30 сентября Зеленский уволил Фокина из состава украинской делегации в ТКГ и освободил его от исполнения обязанностей замглавы делегации.

Теги: Россия, Украина, пожар, ГСЧС, война, Витольд Фокин, ПВО, война России против Украины, ракеты, ракета, премьер-министр
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