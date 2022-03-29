Сбитая в Киеве российская ракета попала в дом бывшего премьер-министра Украины, говорившего, что "никогда не будет врагом России"

"Да, пострадал мой дом. Обидно еще и потому, что я сейчас в Молдове в гостях у своего друга. И собирался ехать домой, а оказалось, что некуда ехать, потому что разгромило окна, двери. Потому, пока условно пленкой не покроют, вернуться не могу", – рассказал Фокин "Радіо Свобода".
Экс-премьер сказал, что повреждения, которые получил дом, незначительные по сравнению с теми городами, которые сейчас страдают от бомбардировок.
"Я убежден, что мы его отстроим. Там не такие большие повреждения. Теперь мы где-нибудь неделю будем готовить его, чтобы я вернулся домой. Все это несравнимо с тем, что делается сейчас с нашими другими городами. Мариуполь – город моей мамы. И когда я смотрю на это, то сдержать слезы невозможно", – отметил Фокин.
По данным "Радіо Свобода", от обломков ракеты в Дарницком районе пострадало еще несколько домов – в них выбило стекла, посекло фасады. Также пострадали автомобили и животные. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
28 марта Государственная служба чрезвычайных ситуаций сообщила в Facebook, что в Дарницком районе Киева обломки ракеты повлекли за собой пожар в частном доме.
"27 марта в 23.12 поступило сообщение о пожаре в Дарницком районе столицы. Пожарные установили, что в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частного дома в гараже", – говорилось в сообщении.
По данным ГСЧС, в 1.24 пожар на площади 100 м² удалось ликвидировать.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
87-летний Фокин 18 августа 2020 года стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам глава Офиса президента Андрей Ермак. В интервью "1+1", которое вышло 12 сентября, внучка Фокина Мария сообщила, что это она познакомила деда с Ермаком.
29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.
Комитет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его. После этого Ермак сказал, что Фокин должен уйти из ТКГ, а в Офисе президента заявили, что "неприятно поражены" высказываниями переговорщика.
Заявления Фокина раскритиковали украинские политики. В частности, тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его "мерзавцем и махровым идиотом", бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что фокины – это "диагноз, болезнь антиукраинства, антигосударственности, неполноценности, подлизывания России, дремучей советскости".
30 сентября Зеленский уволил Фокина из состава украинской делегации в ТКГ и освободил его от исполнения обязанностей замглавы делегации.