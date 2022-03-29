Сбитая в Киеве российская ракета попала в дом бывшего премьер-министра Украины, говорившего, что "никогда не будет врагом России"

Фокин сообщил, что сейчас гостит у друга в Молдове Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Да, пострадал мой дом. Обидно еще и потому, что я сейчас в Молдове в гостях у своего друга. И собирался ехать домой, а оказалось, что некуда ехать, потому что разгромило окна, двери. Потому, пока условно пленкой не покроют, вернуться не могу", – рассказал Фокин "Радіо Свобода".

Экс-премьер сказал, что повреждения, которые получил дом, незначительные по сравнению с теми городами, которые сейчас страдают от бомбардировок.

"Я убежден, что мы его отстроим. Там не такие большие повреждения. Теперь мы где-нибудь неделю будем готовить его, чтобы я вернулся домой. Все это несравнимо с тем, что делается сейчас с нашими другими городами. Мариуполь – город моей мамы. И когда я смотрю на это, то сдержать слезы невозможно", – отметил Фокин.

По данным "Радіо Свобода", от обломков ракеты в Дарницком районе пострадало еще несколько домов – в них выбило стекла, посекло фасады. Также пострадали автомобили и животные. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

28 марта Государственная служба чрезвычайных ситуаций сообщила в Facebook, что в Дарницком районе Киева обломки ракеты повлекли за собой пожар в частном доме.

"27 марта в 23.12 поступило сообщение о пожаре в Дарницком районе столицы. Пожарные установили, что в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частного дома в гараже", – говорилось в сообщении.

По данным ГСЧС, в 1.24 пожар на площади 100 м² удалось ликвидировать.

Война России против Украины. Главное (обновляется)