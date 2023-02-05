Шольц заявил, что "существует консенсус" с Украиной по поводу того, подвергнется ли РФ атакам западным оружием

Шольца спросили, есть ли соответствующие договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что "оружие Запада будет применяться только на территории Украины".
"На этот счет существует консенсус", – заявил Шольц.
Канцлера также спросили, что он думает об обвинениях в "затягивании поставок оружия". Шольц ответил, что такие комментарии "его не впечатляют". Он отметил, что "будет сохранять хладнокровие и продолжать тщательно взвешивать все решения в будущем".
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2.
Ранее Шольц, аргументируя затягивание с передачей Украине танков, заявлял, что Германия пойдет на такой шаг, если это сделают "друзья и союзники". Позже в интервью Tagesspiegel глава немецкого правительства отметил, что все решения, которые касаются войны между Россией и Украиной, не только о Leopard, "были сложными".