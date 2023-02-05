Шольц заявил, что "существует консенсус" с Украиной по поводу того, подвергнется ли РФ атакам западным оружием

Шольца спросили, есть ли соответствующие договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что "оружие Запада будет применяться только на территории Украины".

"На этот счет существует консенсус", – заявил Шольц.

Канцлера также спросили, что он думает об обвинениях в "затягивании поставок оружия". Шольц ответил, что такие комментарии "его не впечатляют". Он отметил, что "будет сохранять хладнокровие и продолжать тщательно взвешивать все решения в будущем".