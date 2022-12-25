Штайнмайер: Должен быть справедливый мир, который не поощряет захват земель и не оставляет народ Украины один на один с произволом и насилием оккупантов

Штайнмайер: Пока не наступил мир, мы должны поддерживать тех, кто подвергается нападению, угрозам и угнетению Фото: EPA

"До тех пор пока не наступил мир, мы должны поддерживать тех, кто подвергается нападению, угрозам и угнетению. Жестокое российское нападение на Украину, возвращение войны в Европу, ужасающие страдания украинцев, как и опасения эскалации боевых действий – все это пугает многих людей в нашей стране", – сказал он.

Штайнмайер считает, что "самое большое наше желание в этом году – чтобы снова наступил мир".

Он также рассказал о своем видении мира.

"Это должен быть справедливый мир, который не поощряет захват земель и не оставляет народ Украины один на один с произволом и насилием оккупантов", – сказал президент ФРГ.

По его словам, такой мир "еще не осязаем".