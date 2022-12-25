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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Штайнмайер: Должен быть справедливый мир, который не поощряет захват земель и не оставляет народ Украины один на один с произволом и насилием оккупантов

Штайнмайер: Пока не наступил мир, мы должны поддерживать тех, кто подвергается нападению, угрозам и угнетению
Штайнмайер: Пока не наступил мир, мы должны поддерживать тех, кто подвергается нападению, угрозам и угнетению
Фото: EPA

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рожденственском телеобращении, которое транслировалось 24 декабря, призвал немцев проявлять солидарность с украинцами. Об этом сообщила "Немецкая волна".

"До тех пор пока не наступил мир, мы должны поддерживать тех, кто подвергается нападению, угрозам и угнетению. Жестокое российское нападение на Украину, возвращение войны в Европу, ужасающие страдания украинцев, как и опасения эскалации боевых действий – все это пугает многих людей в нашей стране", – сказал он.

Штайнмайер считает, что "самое большое наше желание в этом году – чтобы снова наступил мир". 

Он также рассказал о своем видении мира.

"Это должен быть справедливый мир, который не поощряет захват земель и не оставляет народ Украины один на один с произволом и насилием оккупантов", – сказал президент ФРГ.

По его словам, такой мир "еще не осязаем".

Контекст:

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения президент РФ Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

3 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.

На заявление Макрона негативно отреагировали в Украине – Макрону ответили глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, секретарь СНБО Алексей Данилов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, Украина, Франк-Вальтер Штайнмайер, переговоры, война России против Украины
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