Стефанчук: Россия должна быть изолирована, как вирус, и находиться на карантине

Стефанчук: Если у России еще есть экономическая возможность продолжать войну, значит, санкции где-то не работают Фото: rada.gov.ua

Он отметил, что вскоре Евросоюз намерен принять 10-й пакет санкций против РФ, и поблагодарил партнеров за активность в санкционной политике.

"Но если у России еще есть экономическая возможность продолжать войну, значит, санкции где-то не работают. Наше задание – проанализировать, где именно. И сделать работу над ошибками. Потому что санкции могут быть санкциями только тогда, когда их невозможно обойти через другие страны или в других странах и когда экономическая боль от этих санкций будет ощутимой и повлечет за собой прекращение агрессии", – сказал спикер.

Он подчеркнул необходимость полной изоляции России в мире.

"C РФ не должны поддерживать контакты страны G7. Россия – это не та страна, чье место в G20. Ей нет места в Совете Безопасности ООН, а также на Олимпийских играх в 2024 году в Париже. Россия, как вирус, должна быть изолирована и находиться на карантине", – подчеркнул Стефанчук.