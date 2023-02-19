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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стефанчук: Россия должна быть изолирована, как вирус, и находиться на карантине

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Стефанчук: Если у России еще есть экономическая возможность продолжать войну, значит, санкции где-то не работают
Стефанчук: Если у России еще есть экономическая возможность продолжать войну, значит, санкции где-то не работают
Фото: rada.gov.ua

Россию необходимо изолировать – в политике, экономике, международных организациях, спорте – и значительное санкционное давление сможет повлечь прекращение российской агрессии, уверен спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Об этом он заявил 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила пресс-служба Рады.

Он отметил, что вскоре Евросоюз намерен принять 10-й пакет санкций против РФ, и поблагодарил партнеров за активность в санкционной политике.

"Но если у России еще есть экономическая возможность продолжать войну, значит, санкции где-то не работают. Наше задание – проанализировать, где именно. И сделать работу над ошибками. Потому что санкции могут быть санкциями только тогда, когда их невозможно обойти через другие страны или в других странах и когда экономическая боль от этих санкций будет ощутимой и повлечет за собой прекращение агрессии", – сказал спикер.

Он подчеркнул необходимость полной изоляции России в мире.

"C РФ не должны поддерживать контакты страны G7. Россия – это не та страна, чье место в G20. Ей нет места в Совете Безопасности ООН, а также на Олимпийских играх в 2024 году в Париже. Россия, как вирус, должна быть изолирована и находиться на карантине", – подчеркнул Стефанчук. 

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны ввели против РФ несколько пакетов санкций, в том числе лично против президента России Владимира Путина.

Соединенные Штаты среди прочего ввели ограничения на операции с суверенным долгом РФ, запретили ввоз долларовых банкнот в РФ, ввели санкции против высшего военного и политического руководства России

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 11 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею. 

Последний на данный момент, девятый, пакет санкций ЕС против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

К годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину США и страны "Группы семи" планируют ввести новый большой пакет санкций против России.

Теги: Россия, санкции, война России против Украины, Мюнхенская конференция по безопасности, Руслан Стефанчук
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