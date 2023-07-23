Труханов – россиянам: Одесса вас ненавидит и презирает. Вы просто существа без роду и племени, морали и ценностей

"Несколько слов для оккупантов. Если бы вы знали, как вас ненавидит Одесса. Не просто ненавидит, но и презирает. Вы боретесь с маленькими детьми, с православными храмами", – сказал он.
Мэр Одессы отметил, что российские ракеты "летят даже по кладбищам".
"За эту войну вас называли по-разному. Рашисты, орки, мрази и гниды. Однако это еще ласково. А вы просто существа без рода и племени, морали и ценностей. И без будущего. Вы очень плохо знаете нас, одесситов. Вы нас не сломите, а разозлите еще больше. Сила наших защитников, умноженная на ярость и боль обычных людей, станет для вас приговором", – заявил Труханов.
Страна-агрессор Россия регулярно обстреливает украинскую территорию ракетами и запускает дроны-камикадзе, уничтожая гражданскую инфраструктуру.
В последнюю неделю, после отказа от продления "зерновой сделки", оккупанты массированно обстреливают южные регионы Украины. В частности, в результате обстрела Одессы в ночь на 23 июля, по последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Повреждены более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры. В частности, поврежден Спасо-Преображенский храм, в котором вели богослужения священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата.
Комментируя ракетный удар по Одессе 23 июля, в минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.