Труханов – россиянам: Одесса вас ненавидит и презирает. Вы просто существа без роду и племени, морали и ценностей

Труханов: Вы нас не сломите, а разозлите еще больше Фото: Геннадий Труханов / Facebook

"Несколько слов для оккупантов. Если бы вы знали, как вас ненавидит Одесса. Не просто ненавидит, но и презирает. Вы боретесь с маленькими детьми, с православными храмами", – сказал он.

Мэр Одессы отметил, что российские ракеты "летят даже по кладбищам".

"За эту войну вас называли по-разному. Рашисты, орки, мрази и гниды. Однако это еще ласково. А вы просто существа без рода и племени, морали и ценностей. И без будущего. Вы очень плохо знаете нас, одесситов. Вы нас не сломите, а разозлите еще больше. Сила наших защитников, умноженная на ярость и боль обычных людей, станет для вас приговором", – заявил Труханов.