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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Труханов – россиянам: Одесса вас ненавидит и презирает. Вы просто существа без роду и племени, морали и ценностей

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Труханов: Вы нас не сломите, а разозлите еще больше
Труханов: Вы нас не сломите, а разозлите еще больше
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Мэр пострадавшего от российских обстрелов города Одессы Геннадий Труханов записал видеообращение, в котором заявил, что одесситы ненавидят россиян. Ролик опубликован 23 июля в Facebook Труханова.

"Несколько слов для оккупантов. Если бы вы знали, как вас ненавидит Одесса. Не просто ненавидит, но и презирает. Вы боретесь с маленькими детьми, с православными храмами", – сказал он.

Мэр Одессы отметил, что российские ракеты "летят даже по кладбищам".

"За эту войну вас называли по-разному. Рашисты, орки, мрази и гниды. Однако это еще ласково. А вы просто существа без рода и племени, морали и ценностей. И без будущего. Вы очень плохо знаете нас, одесситов. Вы нас не сломите, а разозлите еще больше. Сила наших защитников, умноженная на ярость и боль обычных людей, станет для вас приговором", – заявил Труханов.

https://www.facebook.com/gennadiytruhanov/videos/203019272728313/

Контекст:

Страна-агрессор Россия регулярно обстреливает украинскую территорию ракетами и запускает дроны-камикадзе, уничтожая гражданскую инфраструктуру.

В последнюю неделю, после отказа от продления "зерновой сделки", оккупанты массированно обстреливают южные регионы Украины. В частности, в результате обстрела Одессы в ночь на 23 июля, по последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Повреждены более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры. В частности, поврежден Спасо-Преображенский храм, в котором вели богослужения священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата.

Комментируя ракетный удар по Одессе 23 июля, в минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Одесса, война, Геннадий Труханов, кладбище, обстрелы, война России против Украины, мэр Одессы, мэр
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