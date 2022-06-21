Украина не отказывалась от вступления в НАТО – Ермак

По словам Ермака, вопрос членства Украины в НАТО на официальном уровне не обсуждался в ходе переговоров с Россией. На возражение, что об этом говорили члены украинской делегации на этих переговорах, он сказал, что "скорее речь шла о слишком свободных интерпретациях комментариев участников делегации".
"Сегодня НАТО является единственным надежным зонтиком безопасности в мире. Другого не существует. Украина на четвертый месяц войны показала, что мы одни – да, с помощью партнеров, но все же сами боремся с российской агрессией. По моей логике, чтобы укреплять любую организацию, нужно брать сильных. Назовите мне хотя бы несколько стран мира, даже входящих в НАТО, которые смогли бы повторить то, что сегодня делаем мы. Поэтому для меня абсолютно логично, что рано или поздно не мы будем стучать в закрытую дверь, которую якобы называют открытой, а уже нас будут просить присоединиться к этой организации", – заявил глава ОП.
Ермак добавил, что Украине безопасность "нужна сегодня", поэтому страна ведет консультации об альтернативных мерах безопасности и получении гарантий безопасности.
"Если НАТО все же поймет, что мир изменился и что мы – страна, которая продемонстрировала, на что она способна, мы всегда готовы вернуться к этому вопросу. Мы ни от чего не отказывались и не собирались отказываться", – резюмировал он.
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия ведут на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, заявили в ОП.
По итогам встречи делегаций двух стран в Стабуле глава парламентской фракции "Слуга народа", член украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявлял, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Турции, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, говорил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".
Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус, если будет подписан предложенный Киевом договор, сообщил тогда член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили США, Италия, Германия, Турция. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.