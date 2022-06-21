Украина не отказывалась от вступления в НАТО – Ермак

Ермак: Для меня абсолютно логично, что рано или поздно не мы будем стучать в закрытую дверь, которую якобы называют открытой, а уже нас будут просить присоединиться к этой организации Фото: president.gov.ua

По словам Ермака, вопрос членства Украины в НАТО на официальном уровне не обсуждался в ходе переговоров с Россией. На возражение, что об этом говорили члены украинской делегации на этих переговорах, он сказал, что "скорее речь шла о слишком свободных интерпретациях комментариев участников делегации".

"Сегодня НАТО является единственным надежным зонтиком безопасности в мире. Другого не существует. Украина на четвертый месяц войны показала, что мы одни – да, с помощью партнеров, но все же сами боремся с российской агрессией. По моей логике, чтобы укреплять любую организацию, нужно брать сильных. Назовите мне хотя бы несколько стран мира, даже входящих в НАТО, которые смогли бы повторить то, что сегодня делаем мы. Поэтому для меня абсолютно логично, что рано или поздно не мы будем стучать в закрытую дверь, которую якобы называют открытой, а уже нас будут просить присоединиться к этой организации", – заявил глава ОП.

Ермак добавил, что Украине безопасность "нужна сегодня", поэтому страна ведет консультации об альтернативных мерах безопасности и получении гарантий безопасности.

"Если НАТО все же поймет, что мир изменился и что мы – страна, которая продемонстрировала, на что она способна, мы всегда готовы вернуться к этому вопросу. Мы ни от чего не отказывались и не собирались отказываться", – резюмировал он.