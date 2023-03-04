Украина создает условия для ограниченного отхода из Бахмута – Институт изучения войны

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле и продолжаются уже семь месяцев Фото: EPA

Как отмечают аналитики, кадры с геолокацией, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два важных моста в районе Бахмута – один через реку Бахмутовка на северо-востоке города и один на трассе Хромово – Бахмут к западу от Бахмута.

"Упреждающее разрушение мостов, вероятно, указывает на то, что украинские войска могут попытаться воспрепятствовать передвижению россиян в восточной части Бахмута и ограничить потенциальные пути продвижения россиян из Бахмута на запад", – говорится в сообщении.

При этом советник президента Александр Роднянский заявлял 28 февраля, что украинские силы могут отступить с позиций в Бахмуте при необходимости, напоминают в ISW.

Роднянский также добавил, что Украина укрепила район к западу от Бахмута таким образом, что даже если украинские войска начнут отход, российские силы не обязательно смогут быстро взять весь город.

"Если украинское военное командование сочтет необходимым уйти из Бахмута, оно, вероятно, проведет ограниченный и контролируемый уход с особо сложных участков восточного Бахмута, судя по украинским заявлениям и сообщениям о действиях украинской стороны", — отмечается в сообщении.