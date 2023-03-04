Украина создает условия для ограниченного отхода из Бахмута – Институт изучения войны

Как отмечают аналитики, кадры с геолокацией, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два важных моста в районе Бахмута – один через реку Бахмутовка на северо-востоке города и один на трассе Хромово – Бахмут к западу от Бахмута.
"Упреждающее разрушение мостов, вероятно, указывает на то, что украинские войска могут попытаться воспрепятствовать передвижению россиян в восточной части Бахмута и ограничить потенциальные пути продвижения россиян из Бахмута на запад", – говорится в сообщении.
При этом советник президента Александр Роднянский заявлял 28 февраля, что украинские силы могут отступить с позиций в Бахмуте при необходимости, напоминают в ISW.
Роднянский также добавил, что Украина укрепила район к западу от Бахмута таким образом, что даже если украинские войска начнут отход, российские силы не обязательно смогут быстро взять весь город.
"Если украинское военное командование сочтет необходимым уйти из Бахмута, оно, вероятно, проведет ограниченный и контролируемый уход с особо сложных участков восточного Бахмута, судя по украинским заявлениям и сообщениям о действиях украинской стороны", — отмечается в сообщении.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении, говорили в Генштабе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов 22 февраля. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.
Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал Сырский 28 февраля.
Украинское военное командование не принимало решения об отводе войск из Бахмута, заявил 1 марта спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.
В боях под Бахмутом российские оккупанты теряют в семь раз больше военнослужащих, чем украинские защитники, рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Институт исследования войны (ISW) 2 марта обратил внимание, что российские оккупанты изменили тактику боевых действий вокруг Бахмута и сосредоточили усилия на выдавливании ВСУ из города, временно отказавшись от попыток его окружить.