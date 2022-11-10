В Балаклее восстанавливают центральную больницу, которую россияне использовали как казарму. Фото

В больнице восстанавливают несущие стены, кровлю и разрушенную крышу одного из корпусов Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"Во время оккупации россияне здесь развернули казарму, оккупанты вывезли и уничтожили практически все оборудование. А отступая, обстреляли корпуса больницы", – написал Синегубов.

По его словам, уже восстановлено инфекционное отделение. После запуска системы отопления в комплексе врачи будут готовы принимать пациентов.

Сейчас продолжаются работы по восстановлению несущих стен, кровли и разрушенной крыши одного из корпусов. Это позволит восстановить целостность конструкции.

В целом по области запланированы аварийно-восстановительные работы на 307 объектах, в том числе 170 многоэтажек в Харькове и области, добавил Синегубов.