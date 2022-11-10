В Балаклее восстанавливают центральную больницу, которую россияне использовали как казарму. Фото

"Во время оккупации россияне здесь развернули казарму, оккупанты вывезли и уничтожили практически все оборудование. А отступая, обстреляли корпуса больницы", – написал Синегубов.
По его словам, уже восстановлено инфекционное отделение. После запуска системы отопления в комплексе врачи будут готовы принимать пациентов.
Сейчас продолжаются работы по восстановлению несущих стен, кровли и разрушенной крыши одного из корпусов. Это позволит восстановить целостность конструкции.
В целом по области запланированы аварийно-восстановительные работы на 307 объектах, в том числе 170 многоэтажек в Харькове и области, добавил Синегубов.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.
6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска. Об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября.