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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Балаклее восстанавливают центральную больницу, которую россияне использовали как казарму. Фото

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В больнице восстанавливают несущие стены, кровлю и разрушенную крышу одного из корпусов
В больнице восстанавливают несущие стены, кровлю и разрушенную крышу одного из корпусов
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В освобожденной Балаклее Харьковской области восстанавливают центральную больницу, существенно поврежденную и разграбленную во время оккупации. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Во время оккупации россияне здесь развернули казарму, оккупанты вывезли и уничтожили практически все оборудование. А отступая, обстреляли корпуса больницы", – написал Синегубов.

По его словам, уже восстановлено инфекционное отделение. После запуска системы отопления в комплексе врачи будут готовы принимать пациентов.

Сейчас продолжаются работы по восстановлению несущих стен, кровли и разрушенной крыши одного из корпусов. Это позволит восстановить целостность конструкции.

В целом по области запланированы аварийно-восстановительные работы на 307 объектах, в том числе 170 многоэтажек в Харькове и области, добавил Синегубов. 

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска. Об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября.

Теги: оккупация, Харьковская область, больница, Балаклея, больницы, Олег Синегубов, деоккупация, восстановление
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