В Киевской области найдены запрещенные боеприпасы, брошенные оккупантами

Был найден жилет с документами и жетоном военнослужащего России, три гранаты и почти 650 патронов калибра 7,62 мм.
Среди находок – ручная аэрозольная граната К-51, которая запрещена Конвенцией о химическом оружии и Женевским протоколом, отметили в полиции.
После российского вторжения 24 февраля 2022 года Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев.
2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.
В ходе войны россияне применяют запрещенные виды оружия, в частности фосфорные и термобарические боеприпасы. С начала вторжения зафиксировано использование Россией кассетных боеприпасов в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.