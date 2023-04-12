В Киевской области найдены запрещенные боеприпасы, брошенные оккупантами

Был найден жилет с документами и жетоном военнослужащего России, три гранаты и почти 650 патронов калибра 7,62 мм.

Среди находок – ручная аэрозольная граната К-51, которая запрещена Конвенцией о химическом оружии и Женевским протоколом, отметили в полиции.