По его словам, "с учетом складывающейся обстановки в приграничных районах" в область уже прибыло и прибывает большое количество личного состава, дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок.
"Все направлено на то, чтобы обезопасить мирный, созидательный труд жителей курской области, их жизнь и здоровье", – добавил он.
С начала военного вторжения Старовойт сообщал в своих соцсетях об обстрелах территорий, военной и гражданской инфраструктуры. 30 мая он акцентировал внимание, что "информация о разрушениях, пострадавших и возможных жертвах среди сотрудников Министерства обороны – исключительно в компетенции Министерства обороны".
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
В марте в областях РФ, которые граничат с Украиной, начали происходить взрывы и пожары на объектах инфраструктуры и складах боеприпасов.
16 мая, Старовойт во время оперативного совещания заявил, что Украина под руководством США готовила "захват новых территорий", включая Курскую область, сообщил "Московский комсомолец".
26 мая губернатор Старовойт продлил в области "желтый" (высокий) уровень террористической опасности, такое же решение действует во всех граничащих с Украиной регионах.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк связал происходящее с кармой за убийства украинских детей. Он считает, что Россия перенесет боевые действия на свою территорию – это произойдет из-за интенсивности войны, которую РФ "предложила" миру.