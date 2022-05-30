Россия стягивает в Курскую область новое оружие и личный состав – губернатор

По его словам, "с учетом складывающейся обстановки в приграничных районах" в область уже прибыло и прибывает большое количество личного состава, дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок.

"Все направлено на то, чтобы обезопасить мирный, созидательный труд жителей курской области, их жизнь и здоровье", – добавил он.

С начала военного вторжения Старовойт сообщал в своих соцсетях об обстрелах территорий, военной и гражданской инфраструктуры. 30 мая он акцентировал внимание, что "информация о разрушениях, пострадавших и возможных жертвах среди сотрудников Министерства обороны – исключительно в компетенции Министерства обороны".