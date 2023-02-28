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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МИД Ирана опять отрицают, что дают РФ дроны

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Абдоллахиян заявил, что Запад "выдвигает бездоказательные обвинения" против Ирана
Абдоллахиян заявил, что Запад "выдвигает бездоказательные обвинения" против Ирана
Фото: EPA

В министерстве иностранных дел Ирана утверждают, что беспилотники страны якобы не используются Россией в войне против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиян 26 февраля в Twitter, сообщение также опубликовано на сайте МИД.

"Утверждения об использовании иранских беспилотников в Украине неправдивы", – написал Абдоллахиян.

По его словам, политическая и военная делегации Ирана и Украины должны были провести вторую встречу, но "некоторые западные стороны выдвигают бездоказательные обвинения".

"Запад должен прекратить эту бесплодную игру. Иран поддерживает мир и выступает против войны", – говорится в сообщении. 

Контекст:

По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели беспилотников:– дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

По данным The Guardian, Иран доставлял в РФ дроны самолетами и лодками. Иран также отправлял в Москву техников, чтобы помочь в использовании дронов. 

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В США опровергали эту информацию

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС. 

По данным ЦРУ, Иран и Россия продолжают развивать военное сотрудничество: Иран передает РФ дроны и боеприпасы (для артиллерии и танков) для войны в Украине, а Россия предлагает ему помощь в ракетной программе и по крайней мере рассматривает возможность предоставления Тегерану истребителей.

Теги: Иран, МИД, оружие, беспилотники, российская агрессия, война России против Украины, дрон-камикадзе, Хоссейн Амир Абдоллахиян
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