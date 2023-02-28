В МИД Ирана опять отрицают, что дают РФ дроны

"Утверждения об использовании иранских беспилотников в Украине неправдивы", – написал Абдоллахиян.
По его словам, политическая и военная делегации Ирана и Украины должны были провести вторую встречу, но "некоторые западные стороны выдвигают бездоказательные обвинения".
"Запад должен прекратить эту бесплодную игру. Иран поддерживает мир и выступает против войны", – говорится в сообщении.
* * * * * * * * * * * . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . * * * * * * * * * . * * * * * * * .— H.Amirabdollahian * (@Amirabdolahian) February 26, 2023
По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели беспилотников:– дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
По данным The Guardian, Иран доставлял в РФ дроны самолетами и лодками. Иран также отправлял в Москву техников, чтобы помочь в использовании дронов.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В США опровергали эту информацию.
Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС.
По данным ЦРУ, Иран и Россия продолжают развивать военное сотрудничество: Иран передает РФ дроны и боеприпасы (для артиллерии и танков) для войны в Украине, а Россия предлагает ему помощь в ракетной программе и по крайней мере рассматривает возможность предоставления Тегерану истребителей.