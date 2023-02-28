В МИД Ирана опять отрицают, что дают РФ дроны

"Утверждения об использовании иранских беспилотников в Украине неправдивы", – написал Абдоллахиян.

По его словам, политическая и военная делегации Ирана и Украины должны были провести вторую встречу, но "некоторые западные стороны выдвигают бездоказательные обвинения".

"Запад должен прекратить эту бесплодную игру. Иран поддерживает мир и выступает против войны", – говорится в сообщении.