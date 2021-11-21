В Невельском остаются пять человек – активист Каплин

Сотрудники "Проліски" помогли жителям поселка выехать и перевезти уцелевшие вещи и животных в более безопасные населенные пункты.

"По состоянию на начало ноября 2021 года (до начала эскалации боевых действий) в Невельском постоянно проживали 45 мирных жителей, из которых трое детей и 23 пожилых человека. По состоянию на вечер сегодняшнего дня в поселке остаются три семьи (пять человек). Остальные мирные жители приняли решение покинуть населенный пункт из-за усилившихся боевых действий", – уточнил Каплин.

14 ноября в результате обстрела Невельского из ствольной артиллерии были повреждены жилые дома, три из них были полностью разрушены. Во время обстрела под завалами оказались люди – 65-летний мужчина и 63-летняя женщина.

"Выбраться из-под обломков им помогали спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал", – сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

17 ноября боевики второй раз за неделю обстреляли Невельское. Полиция открыла производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 12 лет.

В тот же день пресс-служба Донецкой областной прокуратуры сообщила, что в Донецкой области в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск за четверо суток повреждены 16 домов.