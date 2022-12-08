В результате ночного обстрела Николаева повреждена 21 единица автотранспорта и двухэтажный дом – мэр

Городской голова уточнил, что российские оккупанты обстреляли Николаев из зенитно-ракетных систем С-300. Одна ракета попала на территорию частных транспортных предприятий, другая ударила по открытой территории.

"По меньшей мере 21 единица техники пострадала в результате обстрела частных транспортных предприятий в Николаеве. Это преимущественно пассажирские автобусы и автомобильная техника. Также повреждения получило двухэтажное здание – оно частично разрушено", – отметил Сенкевич.

По имеющимся данным, близлежащие жилые дома не пострадали.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. В начале ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

По данным Кима, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.

После освобождения Херсона обстрелы Николаева со стороны российских оккупантов практически прекратились.