В сети "Велике будівництво" переименовали в "Велике піZдівництVо"

“ВСУ вместе с народом под патронатом президента Украины начали новый амбициозный проект “Велике піZдівництVо", – написал в своем Facebook блогер Рауль Чилачава.

В комментариях украинцы выразили свою поддержку "новому проекту".

Пользовательница Ната Шульман написала в Facebook, что сейчас все в Украине заняты этой задачей.

"На переговоры в Гомель украинская делегация не приехала. Ответили, что они заняты: п...здят москалей. "Велике піzдівництво", – объяснила она происходящее.

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.