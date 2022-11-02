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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине продолжают работать почти 900 иранских кампаний – аналитики

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В Киеве протестовали представители иранской диаспоры в Украине
В Киеве протестовали представители иранской диаспоры в Украине
Фото: EPA

В Украине продолжают работать 863 компании с иранским капиталом. Об этом говорится в материале аналитиков R&D центра YouControl, обнародованном 2 ноября.

Среди учредителей или конечных бенефициаров этих предприятий есть граждане Ирана или зарубежные компании с иранской "пропиской", отметили аналитики, исследовав официальные данные Единого государственного реестра.

661 иранская компания работает в Киеве, а это 77% от общего количества.  На втором месте по количеству иранских предприятий – Харьковская область, на третьем – Одесская, говорится в материале. Больше всего – 10,5% от общего количества или 91 иранская компания – в Украине занимаются "неспециализированной оптовой торговлей", отметили аналитики. Также многие иранские компании специализируются на деятельности в сферах строительства (5,3%), ресторанного бизнеса (5%), компьютерного программирования (4,5%), сказано в материале.

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"Хотя украинские компании, прямо принадлежащие гражданам Ирана, не играют ведущей роли в украинском бизнесе, однако как властям, так и бизнесу следует обращать должное внимание на происхождение участников предприятий (особенно тех, кто оказывает решающее влияние). Ведь граждане страны, де-факто помогающей поставкам оружия России в агрессии против нашего государства, нуждаются в более детальном внимании и проверке. Особенно в аспектах возможного наличия международных санкций, а также связей с научно-техническим или военно-промышленным комплексом Ирана", – говорится в анализе.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6Россияне перекрасили БПЛА Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2".

Иран отрицает поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Тегеран во лжиВ МВД Украины заявили: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА, и там четко видно, "откуда они и какие там комплектующие".

Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТОЗа участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

28 октября в Киеве прошла акция протеста представителей иранской диаспоры в Украине против военной помощи Ирана.

Теги: Украина, Иран, бизнес, агрессия, помощь, торговля, бенефициар
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