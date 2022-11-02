В Украине продолжают работать почти 900 иранских кампаний – аналитики

Среди учредителей или конечных бенефициаров этих предприятий есть граждане Ирана или зарубежные компании с иранской "пропиской", отметили аналитики, исследовав официальные данные Единого государственного реестра.

661 иранская компания работает в Киеве, а это 77% от общего количества. На втором месте по количеству иранских предприятий – Харьковская область, на третьем – Одесская, говорится в материале. Больше всего – 10,5% от общего количества или 91 иранская компания – в Украине занимаются "неспециализированной оптовой торговлей", отметили аналитики. Также многие иранские компании специализируются на деятельности в сферах строительства (5,3%), ресторанного бизнеса (5%), компьютерного программирования (4,5%), сказано в материале.

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"Хотя украинские компании, прямо принадлежащие гражданам Ирана, не играют ведущей роли в украинском бизнесе, однако как властям, так и бизнесу следует обращать должное внимание на происхождение участников предприятий (особенно тех, кто оказывает решающее влияние). Ведь граждане страны, де-факто помогающей поставкам оружия России в агрессии против нашего государства, нуждаются в более детальном внимании и проверке. Особенно в аспектах возможного наличия международных санкций, а также связей с научно-техническим или военно-промышленным комплексом Ирана", – говорится в анализе.