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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украину из России не могут вернуться около 1,5 млн граждан – Стефанишина

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Стефанишина сообщила, что 1,5 млн украинцев находятся в России без возможности вернуться домой
Стефанишина сообщила, что 1,5 млн украинцев находятся в России без возможности вернуться домой
Фото: Olga Stefanishyna / Facebook

Из России в Украину не могут вернуться около 1,5 млн граждан, большинство из них это женщины и дети. Об этом во время мероприятия по предотвращению торговли людьми на полях Генассамблеи ООН заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает 25 сентября пресс-служба Кабмина.

По ее словам, большинство из них – женщины и дети, которые не могут вернуться из РФ домой и не имеют связи со своими родными.

"Сегодня как никогда важно использовать все имеющиеся международные инструменты защиты основных прав человека и удвоить наши совместные усилия, чтобы не допустить насильственной эксплуатации украинских граждан", – отметила она.

Стефанишина отметила, что еще до начала полномасштабной войны Украина была интегрирована в европейские механизмы предотвращения торговли людьми, а сегодня интенсифицирует сотрудничество с институтами ЕС по противодействию подобным преступлениям.

Контекст:

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.

7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержание. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.

15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей в российские семьи.

Европарламент осудил депортацию украинцев и насильственное усыновление украинских детей в России.

Теги: Россия, Украина, депортация, дети, война России против Украины, женщины, Кабмин, Ольга Стефанишина
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