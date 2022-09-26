В Украину из России не могут вернуться около 1,5 млн граждан – Стефанишина

Стефанишина сообщила, что 1,5 млн украинцев находятся в России без возможности вернуться домой Фото: Olga Stefanishyna / Facebook

По ее словам, большинство из них – женщины и дети, которые не могут вернуться из РФ домой и не имеют связи со своими родными.

"Сегодня как никогда важно использовать все имеющиеся международные инструменты защиты основных прав человека и удвоить наши совместные усилия, чтобы не допустить насильственной эксплуатации украинских граждан", – отметила она.

Стефанишина отметила, что еще до начала полномасштабной войны Украина была интегрирована в европейские механизмы предотвращения торговли людьми, а сегодня интенсифицирует сотрудничество с институтами ЕС по противодействию подобным преступлениям.