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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия не способна проводить одновременно стратегическое наступление на двух-трех направлениях – Скибицкий

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Наступательная цель оккупантов не изменилась с прошлого года представитель ГУР Минобороны
Наступательная цель оккупантов не изменилась с прошлого года – представитель ГУР Минобороны
Фото: gur.gov.ua

Россия не добилась в Украине поставленных в прошлом году целей и большое наступление, объявленное на весну, оказалось мифом. Об этом заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил в интервью "РБК-Украина", опубликованном 23 марта.

По его словам, так называемое "большое наступление", которое анонсировала пропаганда РФ, стало большим преувеличением возможностей армии оккупантов.

"Где это большое наступление? РФ перешла к активным наступательным действиям в начале февраля. Цель у них осталась одна – выход на границы Донецкой и Луганской областей. Наши защитники отбивают удары, держат оборону и сковывают силы неприятеля на нескольких участках фронта. Россияне рассчитывали, что у них будет стремительный успех на каком-то направлении и они начнут его развивать, а этого успеха нет", – сказал представитель ГУР.

Он отметил, что украинская военная разведка знает диспозицию российских войск, масштаб их резерва и их планы. В Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму они готовятся к обороне. Наступательная цель оккупантов не изменилась с прошлого года – выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

"Они готовятся, проводят разведку и пытаются определить слабые места в нашей обороне. Но еще в начале вторжения стало очевидно, что Россия не способна проводить одновременно большое стратегическое наступление на двух-трех направлениях – это невозможно. Это опыт года войны", – дал свою оценку Скибицкий.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на востоке Украины: только за минувшие сутки украинские военные отбили там 114 атак оккупантов.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял 13 января, что Украина готовится к возможному новому наступлению российских оккупантов этой весной.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 21 марта, что Россия, вероятно, предпримет новую попытку масштабного наступления на Украину и ближайшие недели будут критическими в Украине.

Теги: Крым, Луганская область, Донецкая область, армия РФ, ВСУ, наступление, война России против Украины, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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