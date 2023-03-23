Россия не способна проводить одновременно стратегическое наступление на двух-трех направлениях – Скибицкий

По его словам, так называемое "большое наступление", которое анонсировала пропаганда РФ, стало большим преувеличением возможностей армии оккупантов.

"Где это большое наступление? РФ перешла к активным наступательным действиям в начале февраля. Цель у них осталась одна – выход на границы Донецкой и Луганской областей. Наши защитники отбивают удары, держат оборону и сковывают силы неприятеля на нескольких участках фронта. Россияне рассчитывали, что у них будет стремительный успех на каком-то направлении и они начнут его развивать, а этого успеха нет", – сказал представитель ГУР.

Он отметил, что украинская военная разведка знает диспозицию российских войск, масштаб их резерва и их планы. В Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму они готовятся к обороне. Наступательная цель оккупантов не изменилась с прошлого года – выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

"Они готовятся, проводят разведку и пытаются определить слабые места в нашей обороне. Но еще в начале вторжения стало очевидно, что Россия не способна проводить одновременно большое стратегическое наступление на двух-трех направлениях – это невозможно. Это опыт года войны", – дал свою оценку Скибицкий.