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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВСУ сообщили о риске точечных ракетных ударов по Украине. В Черном море находятся два подводных ракетоносителя РФ

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На дежурстве в Черном море находятся два российских подводных ракетоносителя общим залпом до восьми "Калибров", отметила Гуменюк
На дежурстве в Черном море находятся два российских подводных ракетоносителя общим залпом до восьми "Калибров", отметила Гуменюк
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

В Черном море на боевом дежурстве находятся 12 кораблей российских оккупантов, еще один – в акватории Азовского моря.

Об этом 12 февраля в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Видеозапись эфира с ее участием опубликована в YouTube ТСН.  

"Штормы утихли, ситуация в море немножко успокоилась, поэтому враг развернул корабельную группировку шире", – рассказала Гуменюк.

Также на дежурстве в Черном море пребывают два российских подводных ракетоносителя, добавила она.

"Это до восьми ракет типа "Калибр", снаряженных и готовых к применению. Это, скорее всего, говорит о вероятности точечных ударов.., чем о подготовке к массированной ракетной атаке. Но помним о том, что для выхода надводного ракетоносителя достаточно двух-трех часов, чтобы он оказался в зоне ведения боевых действий, то есть на боевом курсе. Расслабляться рано, хотя враг, как правило, после массированной ракетной атаки берет паузу на две недели… Мы пристально за этим наблюдаем", – отметила Гуменюк.

Контекст:

Россия нанесла уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 17 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе.

Последняя массированная ракетная атака состоялась утром 10 февраля. Оккупанты выпустили по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили украинские военные, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Россия, Украина, Черное море, шторм, подводная лодка, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Наталья Гуменюк, корабли, российские оккупанты
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