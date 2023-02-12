В ВСУ сообщили о риске точечных ракетных ударов по Украине. В Черном море находятся два подводных ракетоносителя РФ

Об этом 12 февраля в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Видеозапись эфира с ее участием опубликована в YouTube ТСН.
"Штормы утихли, ситуация в море немножко успокоилась, поэтому враг развернул корабельную группировку шире", – рассказала Гуменюк.
Также на дежурстве в Черном море пребывают два российских подводных ракетоносителя, добавила она.
"Это до восьми ракет типа "Калибр", снаряженных и готовых к применению. Это, скорее всего, говорит о вероятности точечных ударов.., чем о подготовке к массированной ракетной атаке. Но помним о том, что для выхода надводного ракетоносителя достаточно двух-трех часов, чтобы он оказался в зоне ведения боевых действий, то есть на боевом курсе. Расслабляться рано, хотя враг, как правило, после массированной ракетной атаки берет паузу на две недели… Мы пристально за этим наблюдаем", – отметила Гуменюк.
Россия нанесла уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 17 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе.
Последняя массированная ракетная атака состоялась утром 10 февраля. Оккупанты выпустили по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили украинские военные, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.