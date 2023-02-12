В ВСУ сообщили о риске точечных ракетных ударов по Украине. В Черном море находятся два подводных ракетоносителя РФ

На дежурстве в Черном море находятся два российских подводных ракетоносителя общим залпом до восьми "Калибров", отметила Гуменюк Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом 12 февраля в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Видеозапись эфира с ее участием опубликована в YouTube ТСН.

"Штормы утихли, ситуация в море немножко успокоилась, поэтому враг развернул корабельную группировку шире", – рассказала Гуменюк.

Также на дежурстве в Черном море пребывают два российских подводных ракетоносителя, добавила она.

"Это до восьми ракет типа "Калибр", снаряженных и готовых к применению. Это, скорее всего, говорит о вероятности точечных ударов.., чем о подготовке к массированной ракетной атаке. Но помним о том, что для выхода надводного ракетоносителя достаточно двух-трех часов, чтобы он оказался в зоне ведения боевых действий, то есть на боевом курсе. Расслабляться рано, хотя враг, как правило, после массированной ракетной атаки берет паузу на две недели… Мы пристально за этим наблюдаем", – отметила Гуменюк.