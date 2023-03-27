В Запорожье Фонд Рината Ахметова выдает продуктовые наборы людям из пострадавших домов

"В продуктовых наборах – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. Люди, пострадавшие во время недавних массированных обстрелов Запорожья, Ржищева, Краматорска, могут обратиться в Фонд Рината Ахметова за помощью в лечении, реабилитации и психологической поддержке. Горячая линия Фонда 0 (800) 509 001", – сказано в сообщении.
Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
Россия в очередной раз обстреляла Запорожье в первой половине дня 22 марта. Ракеты повредили два девятиэтажных дома (попадание одной из ракет зафиксировано на видео).
По данным обладминистрации, в дома попали две ракеты. Всего в город прилетело до восьми ракет, сообщили в горсовете.
Удар по Запорожью был нанесен, предположительно, из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С".
Вечером 22 марта в МВД Украины сообщили о завершении спасательной операции на месте удара. Тогда было известно о 34 пострадавших и одном погибшем. 26 марта стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший, подросток 2004 года рождения.