В Запорожье Фонд Рината Ахметова выдает продуктовые наборы людям из пострадавших домов

"В продуктовых наборах – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. Люди, пострадавшие во время недавних массированных обстрелов Запорожья, Ржищева, Краматорска, могут обратиться в Фонд Рината Ахметова за помощью в лечении, реабилитации и психологической поддержке. Горячая линия Фонда 0 (800) 509 001", – сказано в сообщении.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.



Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.