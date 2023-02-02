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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военный эксперт Свитан: На конец весны россияне смогут отправлять в Украину по 100 тыс. мобилизованных с броней в месяц

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Военный эксперт оценил темпы мобилизации в РФ
Военный эксперт оценил темпы мобилизации в РФ
Фото: EPA

Система набора живой силы в российскую армию уже работает, но пока ей не хватает техники на всех. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Все дело во времени. Сейчас, на данный момент, они смогли более-менее поставить на колеса, будем так говорить, – то есть до уровня мотопехоты довести – где-то до 300 тысяч человек. И то не всех. Там в основном есть мотопехотные подразделения, но много сейчас и пехотных, стрелковых. То есть они еще ждут свою броню. Ее не хватает", – сказал он.

Но уже к концу весны или началу лета россияне смогут отправлять в Украину с бронетехникой 100 тыс. человек в месяц, сказал эксперт.

"Эта проблема будет где-то ближе к лету. Сейчас пока нет. Пока по 100 тысяч человек в живом мясе, если так их можно называть... У них где-то по 100 тысяч в месяц уже запустилась полностью система. Не надо ей никакой мобилизации, объявления мобилизации, объявления военного положения. Она полностью запустилась где-то с декабря. И в январе, после того, как они выпустили срочников на смену демобилизованным, система дальше работает. Где-то по 100 тысяч в месяц они будут набирать, штамповать – и они будут сюда идти на убой. А вот на броню посадят более-менее где-то к лету", – рассказал он.

При этом Свитан отметил, что в российском обществе потери на войне с Украиной пока что не особо ощущаются.

"100 тыс. человек мы отминусовали за год, грубо говоря. Из 100 млн россиян 100 тыс. человек – это один из тысячи. Это для них... Они даже не знают, кто погиб. Это очень мало. Человек в течение своей жизни с сотней человек общается, но не с тысячей точно. Это круг общения среднего человека. Если бы мы миллион отминусовали, то только один из сотни тогда пропал бы. То есть количество гробов в Россию просто сейчас еще недостаточно для того, чтобы россияне даже это заметили. Они этого не замечают", – сказал эксперт.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине.

В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении. 

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 2 февраля 2023 года, с начала полномасштабного вторжения ликвидировано около 129 030 российских оккупантов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: мобилизация, армия РФ, российская агрессия, война России против Украины, российские военные, Роман Свитан
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