За неделю энергетики ДТЭК вернули свет еще для 77 тысяч семей

Возобновлено электроснабжение в 80 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.

"Специалисты операторов систем распределения "ДТЭК Сети", несмотря на обстрелы и сложную ситуацию с боевыми действиями, продолжают возобновлять электросети с разрешения Вооруженных сил Украины и ГСЧС. С 24 февраля нам удалось вернуть свет уже 5,9 млн семей в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве. Значительной части из них – электроснабжение возобновлялось уже не менее пяти раз из-за регулярных обстрелов", – отмечает генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Из-за восьми массированных атак Российской Федерации на энергетическую инфраструктуру в Украине продолжают действовать отключения электроснабжения. "ДТЭК Киевские электросети" с 9 декабря ввели обновленные графики стабилизационных отключений с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме после последних массированных обстрелов.