За неделю энергетики ДТЭК вернули свет еще для 77 тысяч семей

Возобновлено электроснабжение в 80 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.
"Специалисты операторов систем распределения "ДТЭК Сети", несмотря на обстрелы и сложную ситуацию с боевыми действиями, продолжают возобновлять электросети с разрешения Вооруженных сил Украины и ГСЧС. С 24 февраля нам удалось вернуть свет уже 5,9 млн семей в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве. Значительной части из них – электроснабжение возобновлялось уже не менее пяти раз из-за регулярных обстрелов", – отмечает генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.
Из-за восьми массированных атак Российской Федерации на энергетическую инфраструктуру в Украине продолжают действовать отключения электроснабжения. "ДТЭК Киевские электросети" с 9 декабря ввели обновленные графики стабилизационных отключений с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме после последних массированных обстрелов.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране введены временные отключения света, которые затрагивают миллионы людей.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС).
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.