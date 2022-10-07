Зеленский: Ни один нефтедоллар и ни одно газоевро больше не должны пойти на продолжение войны РФ против Украины

Он отметил, что новый санкционный пакет ЕС против России предусматривает ограничение морской транспортировки российской нефти и создает инструментарий для ограничения нефтяных доходов РФ.

"Это хорошо. Но это только начало. Должны сделать так, чтобы государство-террорист не получало никакой прибыли от продажи нефти и газа. Чтобы ни один нефтедоллар и ни одно газоевро больше не могли пойти на продолжение российской войны против Украины и всего цивилизованного мира. Уверен, что со временем это будет обеспечено. И я благодарю всех европейцев, всех в свободном мире, кто работает ради этого результата. Кто продвигает необходимые политические решения и создает необходимые экономические альтернативы российским энергоресурсам", – сказал он.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой санкционный пакет ЕС был официально объявлен 21 июля. Ограничения включает поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

Восьмой пакет санкций в отношении России из-за ее агрессии против Украины глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 28 сентября. Евросоюз утвердил его 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

Также ЕС ввел дополнительные экспортные и импортные ограничения. Кроме того, восьмой пакет предусматривает установление предельных цен на российскую нефть, импортируемую по сухопутным путям или трубопроводам.

Несколько стран Европейского союза блокировали восьмой пакет санкций против России. Об этом сообщил в Twitter редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк. Он отметил, что обычно в блокировании новых санкций против РФ обвиняют Венгрию. Однако в этот раз на ее сторону встали несколько других стран. По его словам, речь идет о Кипре, Мальте, Бельгии и Греции.