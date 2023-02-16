Зеленский о мирных переговорах с Россией: Диалог с Путиным? Нет. Потому что нет доверия

Об этом Зеленский сказал в интервью BBC, опубликованном 16 февраля.
По его словам, любая уступка земли будет означать, что Россия может "продолжать возвращаться".
Любые территориальные компромиссы сделают Украину "слабее как государство", добавил Зеленский.
Дело "не в самом компромиссе", продолжил президент, а "вопрос в том, с кем".
"С [президентом РФ Владимиром] Путиным? Нет. Потому что нет доверия. Диалог с ним? Нет. Потому что нет доверия", – подчеркнул Зеленский.
Глава государства отметил, что "Украина борется за свое выживание", а приблизит мир западное оружие.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую "формулу мира", Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".
25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны якобы на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".
26 января 2023 года Зеленский заявил, что не заинтересован встречаться с Путиным для мирных переговоров.