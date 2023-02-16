Зеленский о мирных переговорах с Россией: Диалог с Путиным? Нет. Потому что нет доверия

Об этом Зеленский сказал в интервью BBC, опубликованном 16 февраля.

По его словам, любая уступка земли будет означать, что Россия может "продолжать возвращаться".

Любые территориальные компромиссы сделают Украину "слабее как государство", добавил Зеленский.

Дело "не в самом компромиссе", продолжил президент, а "вопрос в том, с кем".

"С [президентом РФ Владимиром] Путиным? Нет. Потому что нет доверия. Диалог с ним? Нет. Потому что нет доверия", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что "Украина борется за свое выживание", а приблизит мир западное оружие.