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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о мирных переговорах с Россией: Диалог с Путиным? Нет. Потому что нет доверия

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Любые территориальные компромиссы сделают Украину "слабее как государство", отметил Зеленский
Любые территориальные компромиссы сделают Украину "слабее как государство", отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский исключил возможность отказа от какой-либо территории Украины в рамках возможного мирного соглашения с Россией.

Об этом Зеленский сказал в интервью BBC, опубликованном 16 февраля.

По его словам, любая уступка земли будет означать, что Россия может "продолжать возвращаться".

Любые территориальные компромиссы сделают Украину "слабее как государство", добавил Зеленский.

Дело "не в самом компромиссе", продолжил президент, а "вопрос в том, с кем".

"С [президентом РФ Владимиром] Путиным? Нет. Потому что нет доверия. Диалог с ним? Нет. Потому что нет доверия", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что "Украина борется за свое выживание", а приблизит мир западное оружие.

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую "формулу мира", Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны якобы на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".

26 января 2023 года Зеленский заявил, что не заинтересован встречаться с Путиным для мирных переговоров.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, интервью, встреча, соглашение
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