Зеленский: Окончание войны еще не гарантирует мир. Аморальные компромиссы неизбежно приведут к новой крови

Зеленский: Россия сейчас ищет краткосрочное затишье – паузу, чтобы восстановить силы. Но такая пауза только усугубит ситуацию Фото: president.gov.ua

Он отметил, что большинство дискуссий на форуме этого года будет касаться одного вопроса: "как закончить российскую войну", и подчеркнул, что задачу следует формулировать более точно: "как восстановить настоящий мир".

"Просто окончание войны еще не гарантирует мир. Россия сейчас ищет краткосрочное затишье – паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то бы назвал и это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию. Нельзя назвать миром и какие-либо идеи уступок нашей земли или нашего суверенитета, которые когда-то звучали. Аморальные компромиссы неизбежно приведут к новой крови", – сказал Зеленский.

Президент напомнил, что Украина предложила формулу мира из десяти пунктов, а он представил ее Генассамблее ООН и саммиту "Большой двадцатки".

"В чем смысл такого подхода? Мы выделяем то, из чего состоит российская агрессия, и предлагаем партнерам вместе с нами демонтировать все элементы агрессии, чтобы обеспечить безопасность. Это то, в чем каждый из наших партнеров может проявить свое лидерство", – сказал Зеленский.

Он отметил, что, в частности, продление экспортной зерновой инициативы – реальное приближение продовольственной безопасности. По мнению президента, также, шаг за шагом, можно продвигаться и в реализации остальных пунктов.

"Я предлагаю вам, уважаемые участники и участники форума, выбрать возможные варианты лидерства для ваших стран. Каждый пункт нашей формулы мира включает в себя предложения конкретных решений. Пожалуйста, выберите, в каком пункте вы можете помочь", – призвал Зеленский.