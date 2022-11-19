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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Окончание войны еще не гарантирует мир. Аморальные компромиссы неизбежно приведут к новой крови

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Зеленский: Россия сейчас ищет краткосрочное затишье паузу, чтобы восстановить силы. Но такая пауза только усугубит ситуацию
Зеленский: Россия сейчас ищет краткосрочное затишье – паузу, чтобы восстановить силы. Но такая пауза только усугубит ситуацию
Фото: president.gov.ua

Настоящий долговременный мир может стать результатом только полного демонтажа всех элементов российской агрессии, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал в обращении к участникам Halifax International Security Forum, которое опубликовал Офис президента.

Он отметил, что большинство дискуссий на форуме этого года будет касаться одного вопроса: "как закончить российскую войну", и подчеркнул, что задачу следует формулировать более точно: "как восстановить настоящий мир".

"Просто окончание войны еще не гарантирует мир. Россия сейчас ищет краткосрочное затишье – паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то бы назвал и это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию. Нельзя назвать миром и какие-либо идеи уступок нашей земли или нашего суверенитета, которые когда-то звучали. Аморальные компромиссы неизбежно приведут к новой крови", – сказал Зеленский. 

Президент напомнил, что Украина предложила формулу мира из десяти пунктов, а он представил ее Генассамблее ООН и саммиту "Большой двадцатки".

"В чем смысл такого подхода? Мы выделяем то, из чего состоит российская агрессия, и предлагаем партнерам вместе с нами демонтировать все элементы агрессии, чтобы обеспечить безопасность. Это то, в чем каждый из наших партнеров может проявить свое лидерство", – сказал Зеленский.

Он отметил, что, в частности, продление экспортной зерновой инициативы – реальное приближение продовольственной безопасности. По мнению президента, также, шаг за шагом, можно продвигаться и в реализации остальных пунктов.

"Я предлагаю вам, уважаемые участники и участники форума, выбрать возможные варианты лидерства для ваших стран. Каждый пункт нашей формулы мира включает в себя предложения конкретных решений. Пожалуйста, выберите, в каком пункте вы можете помочь", – призвал Зеленский. 

Контекст:

Последнее время Россия участила требования начать переговоры. Активизировалось обсуждение этой темы в западных СМИ. 

30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условиях: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.

Теги: переговоры, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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