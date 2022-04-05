Зеленский: Скабеевым, вечерним мудозвонам, фронтовым лжецам и их руководителям в Москве стоит запомнить: финал вашей жизни будет за решеткой. В лучшем случае

Зеленский: Есть множество доказательств того, что именно российские войска уничтожают мирные города Фото: president.gov.ua

Глава государства отметил, что российские пропагандисты уже пытаются исказить факты.

Также он заявил, что после огласки массовых убийств в Буче российские оккупанты могут пытаться в дальнейшем скрывать следы своих военных преступлений, но "каждый нормальный человек в мире понимает, кто принес войну и массовые смерти на украинскую землю".

"Есть множество доказательств того, что именно российские войска уничтожают мирные города. Похищают, истязают, убивают мирных людей. Поэтому российским пропагандистам и их руководителям сейчас может удаться только одно: наработать на приговор будущего трибунала, который будет подобен Юлиусу Штрайхеру, одному из идеологов нацизма, главному редактору еженедельника Der Stürmer. Он был казнен за антисемитскую пропаганду и призывы к геноциду. В наше время уже не казнят. Но всем скабеевым, вечерним мудозвонам, фронтовым лжецам и их руководителям в Москве стоит запомнить: финал вашей жизни будет за решеткой. В лучшем случае", – сказал глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)