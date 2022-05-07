Житель Мариуполя, чтобы прокормить семью, пошел разбирать завалы. Он выдержал всего несколько дней – советник мэра

Андрющенко: Вполне обоснованы подозрения, что официальные цифры человеческих потерь в Мариуполе с реальными могут не совпадать Фото: EPA

"Мариуполь. Реалии гетто. История одного из участников разбора завалов в Мариуполе. Без имени, потому что человек еще в Мариуполе в постоянной опасности. Под натиском оккупантов и чтобы прокормить семью, неделю назад он вызвался разгребать в городе завалы. Человек выдержал всего несколько дней. Говорит, что работавшие люди рвали, впадали в молчаливый ступор. Регулярно случались истерики. Все потому, что количество человеческих тел и их фрагментов под завалами сводит с ума", – написал он.

По словам Андрющенко, под каждым домом, завалы которого они разбирали, было около 80–100 тел погибших.

"Поэтому вполне обоснованы подозрения, что официальные цифры человеческих потерь в Мариуполе с реальными могут не совпадать. Человек говорит, что у людей в городе сейчас очень у многих нервные срывы. Некоторые внезапно и не вовремя начинают смеяться, некоторые плачут. Люди стали больше по городу передвигаться и видят все ужасы, все разрушения. Теперь вся картина у них перед глазами. Психика не выдерживает радости "русского мира", – рассказал советник мэра.