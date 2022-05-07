Житель Мариуполя, чтобы прокормить семью, пошел разбирать завалы. Он выдержал всего несколько дней – советник мэра

"Мариуполь. Реалии гетто. История одного из участников разбора завалов в Мариуполе. Без имени, потому что человек еще в Мариуполе в постоянной опасности. Под натиском оккупантов и чтобы прокормить семью, неделю назад он вызвался разгребать в городе завалы. Человек выдержал всего несколько дней. Говорит, что работавшие люди рвали, впадали в молчаливый ступор. Регулярно случались истерики. Все потому, что количество человеческих тел и их фрагментов под завалами сводит с ума", – написал он.
По словам Андрющенко, под каждым домом, завалы которого они разбирали, было около 80–100 тел погибших.
"Поэтому вполне обоснованы подозрения, что официальные цифры человеческих потерь в Мариуполе с реальными могут не совпадать. Человек говорит, что у людей в городе сейчас очень у многих нервные срывы. Некоторые внезапно и не вовремя начинают смеяться, некоторые плачут. Люди стали больше по городу передвигаться и видят все ужасы, все разрушения. Теперь вся картина у них перед глазами. Психика не выдерживает радости "русского мира", – рассказал советник мэра.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". 23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
4 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко опубликовал видеообращение, в котором сказал, что военные продолжают держать оборону, но российские оккупанты уже второй день как прорвались на территорию завода.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал о планах российских оккупантов провести 9 мая "парад" в Мариуполе 13 апреля. Для подготовки мероприятия в разрушенный город прибыл первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, отметило 4 мая ГУР Минобороны Украины.