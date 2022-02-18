ГОРДОН
 
 
МИР

Байден выступит с обращением о ситуации в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Обращение Байдена запланировано на 23.00
Обращение Байдена запланировано на 23.00
Фото: EPA

Президент США Джо Байден 18 февраля выступит с обращением по поводу ситуации в Украине. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным журналистов, глава Белого дома сообщит о наращивании РФ военных сил у границ с Украиной, а также об усилиях по сдерживанию российской агрессии.

Обращение запланировано на 23.00 по киевскому времени. Его трансляция будет вестись в YouTube на канале in time Ukraine.

ВИДЕО
Видео: in time Ukraine / YouTube
Контекст:

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник 18 февраля заявил об эвакуации жителей не подконтрольной правительству Украины части Луганской области в Россию. По его словам, такие действия проводятся "из-за эскалации напряженности на линии соприкосновения".

Ранее сегодня об эвакуации жителей ОРДО в Ростовскую область РФ объявил главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин.

О подобных действиях боевиков предупреждал 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он подчеркивал, что Украина не планирует никаких наступательных операций и обстрелов мирных жителей на Донбассе. "Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация. Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией", – заявлял Залужный.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 февраля заявил, что не знает, "что творится сейчас у Пушилина", он добавил, что не знает, была ли согласована эвакуация с кем-то в России.

Власти граничащей с Донецкой областью Украины Ростовской области РФ также заявили, что у них нет информации о развертывании пунктов временного размещения для беженцев.

В Донецке днем 18 февраля включили сирены гражданской обороны после заявления Пушилина о возможной эвакуации.

Вечером 18 февраля в центре Донецка прогремел взрыв. Взорвалась машина начальника "народной милиции ДНР" Дениса Синенков, в результате происшествия никто не пострадал.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, Донбасс, провокации, боевики, ДНР, наступление, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Получились очень вкусные", "Пышненькие". Кулинарный блогер показала, как готовить оладьи на кефире. Видео
  "Получились очень вкусные", "Пышненькие". Кулинарный блогер показала, как готовить оладьи на кефире. Видео
"Я хочу жить в стране, где ошибку можно допустить и исправить". Лодыгин высказался о своем увольнении из-за нацотбора на "Евровидение 2022"
"Я хочу жить в стране, где ошибку можно допустить и исправить". Лодыгин высказался о своем увольнении из-за нацотбора на "Евровидение 2022"
"Думаю, это не выход". Преодолевший наркозависимость Макс Барских высказался о легализации каннабиса
"Думаю, это не выход". Преодолевший наркозависимость Макс Барских высказался о легализации каннабиса
"Кошевой обещал купить новое". Неженатый Wellboy рассказал, зачем носил кольцо на безымянном пальце
"Кошевой обещал купить новое". Неженатый Wellboy рассказал, зачем носил кольцо на безымянном пальце
Эллерт после шестимесячного перерыва в работе со студией "Квартал 95" выставил на продажу автомобиль
Эллерт после шестимесячного перерыва в работе со студией "Квартал 95" выставил на продажу автомобиль
  "Она гавкала, кричала, прыгала. Делала все, чтобы сбить ритм". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала, как отреагировала на подлость конкурентки
  "Она гавкала, кричала, прыгала. Делала все, чтобы сбить ритм". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала, как отреагировала на подлость конкурентки
"Компания понесла репутационный ущерб". Общественное уволило главу оргкомитета Лодыгина после скандала с нацотбором на "Евровидение 2022"
"Компания понесла репутационный ущерб". Общественное уволило главу оргкомитета Лодыгина после скандала с нацотбором на "Евровидение 2022"
"Я залетела". Дорофеева снялась в скрывающем фигуру наряде
"Я залетела". Дорофеева снялась в скрывающем фигуру наряде
  В украинский прокат выходит фильм "Наслаждение" о закулисье порноиндустрии с участием настоящих порноактеров. Трейлер
  В украинский прокат выходит фильм "Наслаждение" о закулисье порноиндустрии с участием настоящих порноактеров. Трейлер
  "Когда уходит старое, появляется что-то помоложе, поинтереснее". Каминская заявила, что рассталась со своим бойфрендом
  "Когда уходит старое, появляется что-то помоложе, поинтереснее". Каминская заявила, что рассталась со своим бойфрендом
"Анфиса, вас взломали?" 44-летняя Чехова позировала на балконе без одежды и белья
"Анфиса, вас взломали?" 44-летняя Чехова позировала на балконе без одежды и белья
  "Много кто говорит, что я в положении". 40-летняя Тоня Матвиенко прокомментировала слухи о своей новой беременности
  "Много кто говорит, что я в положении". 40-летняя Тоня Матвиенко прокомментировала слухи о своей новой беременности
"Он был очень агрессивен, начал наезжать". Ведущую "Орла и решки" Michelle Andrade в трущобах Буэнос-Айреса неизвестный забросал камнями
"Он был очень агрессивен, начал наезжать". Ведущую "Орла и решки" Michelle Andrade в трущобах Буэнос-Айреса неизвестный забросал камнями
Питт подал в суд на экс-жену Джоли из-за продажи акций российскому миллиардеру Шефлеру
Питт подал в суд на экс-жену Джоли из-за продажи акций российскому миллиардеру Шефлеру
"Ужас! Грудь из чашечки вываливается", "Безвкусно и вульгарно. Для борделя". Тина Кароль взбудоражила сеть новым образом
"Ужас! Грудь из чашечки вываливается", "Безвкусно и вульгарно. Для борделя". Тина Кароль взбудоражила сеть новым образом
  Российская актриса Старынкевич о Путине: Я не принимаю политику своего государства и не голосую за президента, который управляет страной
  Российская актриса Старынкевич о Путине: Я не принимаю политику своего государства и не голосую за президента, который управляет страной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике (427933)
2
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото (168280)
3
"Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно (58500)
4
"Павел прилетел к Юле. Стало известно, что он разводится. Там все уже было понятно". СМИ рассказали, когда начался роман Мендель с Кухтой (45723)
5
"Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022" (39263)
6
"Думали, только Янукович сидит на золотых унитазах, а при Зеленском всем пришлось пересесть". Савченко возмутили цены на запчасти к унитазу (35725)
7
"Это мечта каждой". Саша Бо в белых трусах засветила татуировку в интимном месте (34585)
8
"Пошла жара", "Вот это огнище". Звезда "Дома-2" Бузова снялась в мокром купальнике (32508)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS