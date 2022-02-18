Байден выступит с обращением о ситуации в Украине

По данным журналистов, глава Белого дома сообщит о наращивании РФ военных сил у границ с Украиной, а также об усилиях по сдерживанию российской агрессии.
Обращение запланировано на 23.00 по киевскому времени. Его трансляция будет вестись в YouTube на канале in time Ukraine.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник 18 февраля заявил об эвакуации жителей не подконтрольной правительству Украины части Луганской области в Россию. По его словам, такие действия проводятся "из-за эскалации напряженности на линии соприкосновения".
Ранее сегодня об эвакуации жителей ОРДО в Ростовскую область РФ объявил главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин.
О подобных действиях боевиков предупреждал 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он подчеркивал, что Украина не планирует никаких наступательных операций и обстрелов мирных жителей на Донбассе. "Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация. Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией", – заявлял Залужный.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 февраля заявил, что не знает, "что творится сейчас у Пушилина", он добавил, что не знает, была ли согласована эвакуация с кем-то в России.
Власти граничащей с Донецкой областью Украины Ростовской области РФ также заявили, что у них нет информации о развертывании пунктов временного размещения для беженцев.
В Донецке днем 18 февраля включили сирены гражданской обороны после заявления Пушилина о возможной эвакуации.
Вечером 18 февраля в центре Донецка прогремел взрыв. Взорвалась машина начальника "народной милиции ДНР" Дениса Синенков, в результате происшествия никто не пострадал.