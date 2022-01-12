Белорусские службы резали колючую проволоку, чтобы помочь мигрантам прорваться в Польшу. Видео

"11 января польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 68 человек. Группы из 18 и 15 человек нелегально пересекли границу в зоне пограничного залога в Мельнике", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Дубичах Церковных и Липске белорусские службы светили лазером и повредили колючую проволоку.

W dn.11.01 granic * próbowa * o nielegalnie przekroczy * 68 osób.

Grupy 18 os. i 15 os. nielegalnie przekroczy * y gr. na odcinku #PSGMielnik .Na odcinkach #PSGDubiczeCerkiewne i #PSGLipsk mia * y miejsce prowokacje ze strony * s * u * b-o * lepianie laserami i uszkodzenie concertiny. pic.twitter.com/VHJgtjIWNL — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) January 12, 2022

Погранслужба Польши также опубликовала видео с тепловизионной камеры из поста в Щудзялово, на котором видно, как белорусы режут колючую проволоку и бросают камни в автомобиль польских пограничников, помогая мигрантам пересечь границу.

Materia * z kamer termowizyjnych SG - #PSGSzudzia * owo Nielegalne przekroczenie granicy * w nocy 09/10.01. S * u * by * przeci * y concertin * ,obrzuca * y kamieniami pojazdy SG i patrole s * u * b * . Grupa 16 cudzoziemców nielegalnie przekroczy * a granic * -wszyscy zostali zatrzymani.#zgranicy pic.twitter.com/JrBs7Y6y0A — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) January 11, 2022