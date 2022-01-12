Белорусские службы резали колючую проволоку, чтобы помочь мигрантам прорваться в Польшу. Видео

"11 января польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 68 человек. Группы из 18 и 15 человек нелегально пересекли границу в зоне пограничного залога в Мельнике", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Дубичах Церковных и Липске белорусские службы светили лазером и повредили колючую проволоку.
W dn.11.01 granic * próbowa * o nielegalnie przekroczy * 68 osób.— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) January 12, 2022
Grupy 18 os. i 15 os. nielegalnie przekroczy * y gr. na odcinku #PSGMielnik .Na odcinkach #PSGDubiczeCerkiewne i #PSGLipsk mia * y miejsce prowokacje ze strony * s * u * b-o * lepianie laserami i uszkodzenie concertiny. pic.twitter.com/VHJgtjIWNL
Погранслужба Польши также опубликовала видео с тепловизионной камеры из поста в Щудзялово, на котором видно, как белорусы режут колючую проволоку и бросают камни в автомобиль польских пограничников, помогая мигрантам пересечь границу.
Materia * z kamer termowizyjnych SG - #PSGSzudzia * owo Nielegalne przekroczenie granicy * w nocy 09/10.01. S * u * by * przeci * y concertin * ,obrzuca * y kamieniami pojazdy SG i patrole s * u * b * . Grupa 16 cudzoziemców nielegalnie przekroczy * a granic * -wszyscy zostali zatrzymani.#zgranicy pic.twitter.com/JrBs7Y6y0A— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) January 11, 2022
В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
Глава МВД Украины Денис Монастырский считает, что миграционный кризис на белорусской-польской границе создан искусственно спецслужбами РФ. По его мнению, Россия может организовать переправку этих мигрантов из Беларуси в Украину. Министр отметил, что Украина готовится к такому сценарию и уже задействовала оперативные резервы Нацгвардии и Нацполиции для охраны границы. Монастырский также сообщил в ноябре, что в областях Украины, граничащих с Беларусью, могут ввести чрезвычайное положение, но пока необходимости в этом нет.
В конце ноября 2021 года на украинско-белорусской границе вечером состоялась специальная операция "Полесье", целью которой было недопущение пересечения нелегальными мигрантами границы. В ней принимали участие Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники. В декабре в Ровенской области подразделения МВД Украины отработали защиту границы от прорыва мигрантов из Беларуси.