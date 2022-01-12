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Белорусские службы резали колючую проволоку, чтобы помочь мигрантам прорваться в Польшу. Видео

11 января на территорию Польши с помощью белорусских пограничников пытались незаконно попасть 68 мигрантов
11 января на территорию Польши с помощью белорусских пограничников пытались незаконно попасть 68 мигрантов
Фото: Straż Graniczna / Twitter

Во вторник, 11 января, 68 мигрантов пытались незаконно попасть на территорию Польши с помощью белорусских пограничников. Об этом 12 января в Twitter сообщила пресс-служба польской пограничной службы.

"11 января польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 68 человек. Группы из 18 и 15 человек нелегально пересекли границу в зоне пограничного залога в Мельнике", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Дубичах Церковных и Липске белорусские службы светили лазером и повредили колючую проволоку.

Погранслужба Польши также опубликовала видео с тепловизионной камеры из поста в Щудзялово, на котором видно, как белорусы режут колючую проволоку и бросают камни в автомобиль польских пограничников, помогая мигрантам пересечь границу.

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

Глава МВД Украины Денис Монастырский считает, что миграционный кризис на белорусской-польской границе создан искусственно спецслужбами РФ. По его мнению, Россия может организовать переправку этих мигрантов из Беларуси в Украину. Министр отметил, что Украина готовится к такому сценарию и уже задействовала оперативные резервы Нацгвардии и Нацполиции для охраны границы. Монастырский также сообщил в ноябре, что в областях Украины, граничащих с Беларусью, могут ввести чрезвычайное положение, но пока необходимости в этом нет.

В конце ноября 2021 года на украинско-белорусской границе вечером состоялась специальная операция "Полесье", целью которой было недопущение пересечения нелегальными мигрантами границы. В ней принимали участие Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники. В декабре в Ровенской области подразделения МВД Украины отработали защиту границы от прорыва мигрантов из Беларуси.

Теги: Беларусь, Польша, миграция, граница, пограничники, залог, видео, спецслужбы, мигранты, лазер, автомобиль, нелегалы, границы
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