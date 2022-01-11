Экс-глава МИД Польши Сикорский назвал Россию серийным насильником и пригрозил, что она "получит по яйцам"

10 января посольство РФ в Великобритании опубликовало слова Лаврова о том, что "НАТО стало чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза".
"Уясни себе, российское посольство, раз и навсегда, на понятном тебе языке. Мы не осиротели без тебя, потому что ты нам не папа. Скорее, серийный насильник. Вот почему мы не скучаем по тебе. А если попробуешь еще раз, то получишь по яйцам", – ответил Сикорский.
Get this, @RussianEmbassy, once and for all, in a language you can grasp. We were not orphaned by you because you were not our daddy. More of a serial rapist. Which is why you are not missed. And if you try it again, you'll get a kick in the balls. https://t.co/sLTIIRLKHr— Rados * aw Sikorski MEP * (@sikorskiradek) January 10, 2022
7 декабря президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).
29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": на 10 января был назначен диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.
Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы минобороны Александр Фомин, делегацию США – замгоссекретаря США Венди Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались около 7,5 часов без учета перерыва на обед.
Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.
По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания.