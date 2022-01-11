Экс-глава МИД Польши Сикорский назвал Россию серийным насильником и пригрозил, что она "получит по яйцам"

10 января посольство РФ в Великобритании опубликовало слова Лаврова о том, что "НАТО стало чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза".

"Уясни себе, российское посольство, раз и навсегда, на понятном тебе языке. Мы не осиротели без тебя, потому что ты нам не папа. Скорее, серийный насильник. Вот почему мы не скучаем по тебе. А если попробуешь еще раз, то получишь по яйцам", – ответил Сикорский.