ГОРДОН
 
 
МИР

Экс-глава МИД Польши Сикорский назвал Россию серийным насильником и пригрозил, что она "получит по яйцам"

Сикорский России: Мы не скучаем по тебе
Сикорский – России: Мы не скучаем по тебе
Фото: EPA

Депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что деятельность НАТО направлена на захват "осиротевших территорий". Обращение к РФ Сикорский опубликовал в Twitter.

10 января посольство РФ в Великобритании опубликовало слова Лаврова о том, что "НАТО стало чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза".

"Уясни себе, российское посольство, раз и навсегда, на понятном тебе языке. Мы не осиротели без тебя, потому что ты нам не папа. Скорее, серийный насильник. Вот почему мы не скучаем по тебе. А если попробуешь еще раз, то получишь по яйцам", – ответил Сикорский.

Контекст:

7 декабря президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу). 

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": на 10 января был назначен диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы минобороны Александр Фомин, делегацию США – замгоссекретаря США Венди Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались около 7,5 часов без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания.

Теги: Россия, НАТО, Польша, Сергей Лавров, посольство, Радослав Сикорский, МИД России, посольство РФ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Волшебная". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышную грудь вблизи
"Волшебная". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышную грудь вблизи
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой
"Это непростая история". Министр Ткаченко заявил, что спустя семь лет жизни в браке им с женой пришлось пройти через испытания
"Это непростая история". Министр Ткаченко заявил, что спустя семь лет жизни в браке им с женой пришлось пройти через испытания
"Какой красивый мальчик". Осадчая перестала скрывать лицо старшего сына от Горбунова
"Какой красивый мальчик". Осадчая перестала скрывать лицо старшего сына от Горбунова
"Вообще голая! Ни стыда, ни совести". 45-летняя Волочкова снялась в постели
"Вообще голая! Ни стыда, ни совести". 45-летняя Волочкова снялась в постели
"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками
"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками
"Самая красивая попа". Глюк'oZa позировала пятой точкой к объективу
"Самая красивая попа". Глюк'oZa позировала пятой точкой к объективу
"Крис, мы тебя поздравляем. Катя и твой братик Миша". Репяхова показала, как выглядит взрослая дочь Виктора Павлика
"Крис, мы тебя поздравляем. Катя и твой братик Миша". Репяхова показала, как выглядит взрослая дочь Виктора Павлика
"Женщина в далеко не хорошей форме". Украинский стриптизер Суровцев раскритиковал откровенные фото 40-летней Спирс
"Женщина в далеко не хорошей форме". Украинский стриптизер Суровцев раскритиковал откровенные фото 40-летней Спирс
Кекс с хурмой. Рецепт сезонной выпечки
Кекс с хурмой. Рецепт сезонной выпечки
"Слишком много тела. Оставьте его для мужа". Экс-участница "Холостяка 5" Рамина надела плавки с вырезами на лобке
"Слишком много тела. Оставьте его для мужа". Экс-участница "Холостяка 5" Рамина надела плавки с вырезами на лобке
  Названа дата премьеры спродюсированной Остапчуком комедии "Любовь и блогеры" с Сумской в главной роли
  Названа дата премьеры спродюсированной Остапчуком комедии "Любовь и блогеры" с Сумской в главной роли
"Мамочка возрастная", "Какая красивая". Галкин показал, как 72-летняя Пугачева выглядит дома
"Мамочка возрастная", "Какая красивая". Галкин показал, как 72-летняя Пугачева выглядит дома
"Фантастика", "Вы не стареете". 75-летняя Шер подняла ногу перед камерой
"Фантастика", "Вы не стареете". 75-летняя Шер подняла ногу перед камерой
Куравлев, находящийся в реанимации, жил в доме престарелых. У актера двое детей и трое внуков
Куравлев, находящийся в реанимации, жил в доме престарелых. У актера двое детей и трое внуков
48-летняя модель Хайди Клум оголила бедра в супероткровенном наряде
48-летняя модель Хайди Клум оголила бедра в супероткровенном наряде
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (323017)
2
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике (135004)
3
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе Саливанчук снялась без трусов (47732)
4
Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье (29846)
5
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (27725)
6
"Такая горячая, сексуальная малышка". 52-летняя Лопес показала идеальный пресс в сетчатых колготках (26155)
7
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье (23041)
8
40-летняя Спирс разозлила жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера (22439)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS