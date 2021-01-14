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"Безнаказанность ведет к деградации". Навальный заявил, что Следственный комитет РФ отказался проверять группу, его вероятных отравителей, из ФСБ

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что в России проводить проверки, по факту вероятной причастности к его отравлению, никто не будет "даже если убийц поймают практически с поличным".

Навального отравили в августе 2020 года
Навального отравили в августе 2020 года
Фото: EPA

Главное военное следственное управление Следственного комитета России отказало в проверке участников группы ФСБ по делу по факту вероятной причастности к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Соответствующий документ 14 января Навальный опубликовал в своем блоге. 

Заявление в Следственный комитет России подал юрист Фонда борьбы с коррупцией Владлен Лось.

В официальном ответе ему сообщили, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлениях не содержится".

В ведомстве отметили, что передали заявление в следственное управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, где проводится процессуальная проверка по факту госпитализации Навального в Омске.

"Даже если убийц поймают практически с поличным, обнаружат их поездки, настоящие имена, паспорта прикрытия, а потом один из убийц все разболтает по обычной связи, им все равно ничего не будет. Никто даже проверки проводить не станет. Безнаказанность ведет к деградации", – заявил Навальный.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, ФСБ, Шарите, покушение, Омск, отравление, Следственный комитет РФ, политика, отравление Навального
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