Бывшего соратника Джулиани Парнаса признали виновным в незаконном финансировании избирательных кампаний

Об этом сообщает Reuters.

Парнаса признали виновным по всем шести пунктам обвинения в нарушении федерального избирательного законодательства, которые ему предъявили. В частности, речь идет о незаконном содействии иностранному гражданину во взносах в американскую избирательную кампанию, перечислении взносов на чужие имена и обмане Федеральной избирательной комиссии (FEC).

По информации следствия, Парнас, родившийся в Одессе, и его партнер Игорь Фруман, уроженец Гомельской области Беларуси, получили деньги от российского бизнесмена Андрея Муравьева и направили их на финансирование избирательных кампаний в США.

Соратника Муравьева Андрея Кукушкина (житель Калифорнии, выходец из Украины) признали виновным по двум пунктам обвинения в нарушении правил финансирования избирательной кампании.

Как пишет Radio Free Europe / Radio Liberty, следствие считает, что Парнас и Кукушкин использовали деньги Муравьева, чтобы поддержать политиков в штатах, где в 2018 году их компания добивалась получения лицензий на производство марихуаны.

Парнаса также признали виновным в использовании средств Фрумана, ранее признавшего свою вину, и подставной компании для перечисления политических взносов комитетам республиканцев и лжи об этом Федеральной избирательной комиссии, сообщает CNN.

Парнасу грозит до пяти лет лишения свободы по каждому из пяти пунктов обвинения, а шестой пункт обвинения в фальсификации данных для FEC предусматривает максимальное тюремное заключение сроком на 20 лет, уточнил телеканал.

Джуилани в этом деле не фигурирует, сказал его адвокат. Защита Парнаса намерена обжаловать решение суда.