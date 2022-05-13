Доходы России от нефти в текущем году выросли на 50% – Bloomberg

Отмечается, что в 2022 году Россия зарабатывала около $20 млрд ежемесячно на совокупных продажах нефти и нефтепродуктов на сумму около 8 млн баррелей в день.
По данным МЭА, поставки из России продолжают поступать, несмотря на то, что ЕС обсуждает запрет на импорт из РФ энергоносителей, а крупные международные нефтяные компании Shell и TotalEnergies обещают прекратить закупки.
Российские энергоресурсы пользуются спросом в Азии, особенно в Индии и Китае.
Москва продолжает получать финансовые доходы по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2021 года, пишет агентство.
Сообщается, что в апреле нефтяной блок оставался самым крупным рынком для российского экспорта, занимая 43% экспорта страны.
Однако есть признаки того, что устойчивость России в этой сфере начинает снижаться, отмечает МЭА.
В частности, поставки в прошлом месяце сократились на 1 млн баррелей в день, и эти потери могут увеличиться в три раза во второй половине года. Санкции ЕС против российских государственных предприятий, таких как производственный гигант ПАО "Роснефть", вступят в силу 15 мая, тогда российские нефтяные компании будут вынуждены закрыть больше скважин, отмечает агентство.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Кроме этого, ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям. Фон дер Ляйен также анонсировала поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.
Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считались Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова к этому шагу. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.
8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".
9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.