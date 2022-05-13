Доходы России от нефти в текущем году выросли на 50% – Bloomberg

Российские энергоресурсы пользуются спросом в Азии, особенно в Индии и Китае Фото: depositphotos.com

Отмечается, что в 2022 году Россия зарабатывала около $20 млрд ежемесячно на совокупных продажах нефти и нефтепродуктов на сумму около 8 млн баррелей в день.

По данным МЭА, поставки из России продолжают поступать, несмотря на то, что ЕС обсуждает запрет на импорт из РФ энергоносителей, а крупные международные нефтяные компании Shell и TotalEnergies обещают прекратить закупки.

Российские энергоресурсы пользуются спросом в Азии, особенно в Индии и Китае.

Москва продолжает получать финансовые доходы по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2021 года, пишет агентство.

Сообщается, что в апреле нефтяной блок оставался самым крупным рынком для российского экспорта, занимая 43% экспорта страны.

Однако есть признаки того, что устойчивость России в этой сфере начинает снижаться, отмечает МЭА.

В частности, поставки в прошлом месяце сократились на 1 млн баррелей в день, и эти потери могут увеличиться в три раза во второй половине года. Санкции ЕС против российских государственных предприятий, таких как производственный гигант ПАО "Роснефть", вступят в силу 15 мая, тогда российские нефтяные компании будут вынуждены закрыть больше скважин, отмечает агентство.