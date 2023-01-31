"Есть люди, с которыми очень легко работать". Буданов заявил, что Кремлю следует опасаться коллаборационистов в России

"На этой территории действительно есть люди, с которыми очень легко работать, люди, которые понимают, что Россия должна быть другой. И мы поддерживаем таких людей", – сказал Буданов.
Он отметил, что взрывы в РФ "разрушили их иллюзии безопасности".
"Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть дроны. Пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, внутри России будут проблемы", – подчеркнул начальник ГУР.
В последние месяцы в РФ участились случаи взрывов и пожаров на ряде объектов, в том числе военных. В частности, в начале декабря 2022 года в России произошло несколько взрывов на военных объектах, размещенных на удаленном от Украины расстоянии. 5 декабря взрывы прогремели на аэродроме Энгельс в Саратовской области и аэродроме Дягилево в Рязанской области. Энгельс находится в 750 км от границы с Украиной, Дягилево – в 500 км. Минобороны РФ заявило, что в результате атаки дронов трое военнослужащих погибли. Ведомство признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину.
Взрывы в Энгельсе повторились 26-го и 29 декабря. Кроме того, 2 января 2023 года взрывы слышали в районе аэродрома в Воронеже.
Украина свою причастность к инцидентам не подтверждала. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы, заявил, что "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".
Журналисты Financial Times считают, что удары по аэродромам показали, что в РФ не осталось безопасных мест. Аналитики, опрошенные изданием, высказали мнение, что одним из долгосрочных результатов атак может стать рассредоточение Россией своих самолетов внутри страны, что поможет защитить их от новых ударов, но усложнит операции с их участием.
Буданов ожидает, что удары по территории РФ продолжатся и будут происходить "глубже и глубже".