"Есть люди, с которыми очень легко работать". Буданов заявил, что Кремлю следует опасаться коллаборационистов в России

Буданов: Пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, внутри России будут проблемы Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

"На этой территории действительно есть люди, с которыми очень легко работать, люди, которые понимают, что Россия должна быть другой. И мы поддерживаем таких людей", – сказал Буданов.

Он отметил, что взрывы в РФ "разрушили их иллюзии безопасности".

"Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть дроны. Пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, внутри России будут проблемы", – подчеркнул начальник ГУР.