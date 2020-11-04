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"Франция всегда останется Францией". На обложке Charlie Hebdo изобразили танцовщиц "Мулен Руж" с отрезанными головами

После серии терактов французский сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил номер, на обложке которого изображены танцовщицы парижского кабаре "Мулен Руж" без голов.

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На фоне конфликта, разгоревшегося после убийства учителя истории в пригороде Парижа, Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана
На фоне конфликта, разгоревшегося после убийства учителя истории в пригороде Парижа, Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана
Фото: EPA

4 ноября вышел новый номер сатирического журнала Charlie Hebdo, на обложке которого написано: "Франция всегда останется Францией". Обложка журнала опубликована в Twitter-аккаунте издания.

На первой странице журнала изображены танцовщицы парижского кабаре "Мулен Руж" ("Красная мельница". – "ГОРДОН"), они держат свои головы в руках. На обложке также виден символ кабаре – мельница. 

Кабаре "Мулен руж" было построено в 1889 году, считается одной из достопримечательностей Парижа.

16 октября во Франции произошло убийство профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После нападения на учителя Макрон заявил об "исламистском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире". На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков".

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента "вдохновителем терроризма".

21 октября с учителем попрощались в Париже. В память об учителе в ряде французских городов на дома спроецировали карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, отмечает RFI.

27 октября, на фоне конфликта, разгоревшегося после убийства Пати, Charlie Hebdo опубликовал на обложке своего номера карикатуру на президента Турции Реджепа Эрдогана. на следующий день Эрдоган подал в прокуратуру Анкары уголовный иск против журнала.

29 октября во Франции произошла серия аналогичных нападений. Утром в Ницце неизвестный атаковал прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали. Позже стало известно, что в Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим. Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана.

В Саудовской Аравии в этот же день напали на охранника Генерального консульства Франции.

31 октября у греческой церкви во французском Лионе неизвестный ранил православного священника. Стрелявший скрылся.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, Франция, исламисты, карикатура, Мулен Руж, журнал
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