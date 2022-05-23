ГОРДОН
 
 
МИР

Германия готова поддержать эмбарго на российскую нефть без участия Венгрии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хабек выразил разочарование тем, что страны Евросоюза до сих пор еще не согласовали запланированное эмбарго
Хабек выразил разочарование тем, что страны Евросоюза до сих пор еще не согласовали запланированное эмбарго
Фото: ЕРА

Министр экономики Германии Роберт Хабек, принявший участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в понедельник, 23 мая, предостерег Венгрию от блокирования усилий по введению общеевропейского эмбарго на импорт российской нефти в ответ на войну России в Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

Хабек, в частности, отметил, что "существуют разные решения для разных стран". Он также добавил, что ожидает, что "все, включая Венгрию, будут работать над решением".

Перед этим в интервью немецкому радио Deutschlandfunk министр сказал, что Германия для ускорения процесса готова поддержать нефтяное эмбарго против Российской Федерации, даже если Будапешт откажется от этого.

Он также выразил разочарование тем, что страны Евросоюза до сих пор еще не согласовали запланированное эмбарго.

"Если президент Еврокомиссии скажет, что мы делаем это 26 странами, без Венгрии, то это путь, который я буду всегда поддерживать", – подчеркнул Хабек.

Он добавил, что пока не слышал таких предложений от ЕС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Кроме этого, ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям. Фон дер Ляйен также анонсировала поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.

Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считались Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова к этому шагу. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.

8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

11 мая издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.

Теги: Россия, Германия, Украина, Давос, Еврокомиссия, война, Венгрия, нефть, запрет, эмбарго, Будапешт, война России против Украины, Евросоюз, Роберт Хабек, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Козловский о сбежавших из Украины знаменитостях: Сперва вкладывают деньги, чтобы их узнавали, а потом платят, чтобы при выезде не узнали
  Козловский о сбежавших из Украины знаменитостях: Сперва вкладывают деньги, чтобы их узнавали, а потом платят, чтобы при выезде не узнали
  "Мне с ним и смерть не страшна". Могилевская рассказала о своем новом бойфренде
  "Мне с ним и смерть не страшна". Могилевская рассказала о своем новом бойфренде
  "Никогда не хотела и не хочу жить в Европе". Горовая после возвращения в Киев высказалась о жизни за границей
  "Никогда не хотела и не хочу жить в Европе". Горовая после возвращения в Киев высказалась о жизни за границей
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
  "Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию"
  "Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию"
"Наше поколение не может поддерживать этих старых подонков". 24-летний рокер Yungblud на концерте в Вене призвал к свержению Путина. Видео
"Наше поколение не может поддерживать этих старых подонков". 24-летний рокер Yungblud на концерте в Вене призвал к свержению Путина. Видео
"Идет на мировой рекорд". Мозговая показала цену на черешню в украинском магазине
"Идет на мировой рекорд". Мозговая показала цену на черешню в украинском магазине
Президент Европейской киноакадемии заявила, что не позволила бы Серебренникову в Каннах закончить речь о поддержке российских оккупантов
Президент Европейской киноакадемии заявила, что не позволила бы Серебренникову в Каннах закончить речь о поддержке российских оккупантов
Макаревич ответил хейтерам, упрекающим людей, которые заработали деньги в РФ, а тратят их за границей
Макаревич ответил хейтерам, упрекающим людей, которые заработали деньги в РФ, а тратят их за границей
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях
  Melovin заявил, что ненавидеть всех россиян неправильно
  Melovin заявил, что ненавидеть всех россиян – неправильно
Группа из Кении на украинском языке и языке суахили спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
Группа из Кении на украинском языке и языке суахили спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Путин – х...йло". Полякова в Нью-Йорке выступила на фоне надписи Stop Putin. Видео
"Путин – х...йло". Полякова в Нью-Йорке выступила на фоне надписи Stop Putin. Видео
Макаревич: Если обсер человека длится более двух недель это организованное мероприятие. Не бесплатное
Макаревич: Если обсер человека длится более двух недель – это организованное мероприятие. Не бесплатное
  "Так будет лучше, потому что сейчас в украинских школах не очень хорошая ситуация". Экс-жена Потапа рассказала, где будет учиться их сын
  "Так будет лучше, потому что сейчас в украинских школах не очень хорошая ситуация". Экс-жена Потапа рассказала, где будет учиться их сын
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь" (103714)
2
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика скандировала антивоенный лозунг. Видео (37243)
3
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото (34537)
4
"Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи (29059)
5
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (25490)
6
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (16344)
7
Сумская ответила Кондратюку на предложение разорвать отношения с проживающей в РФ дочерью (16017)
8
Зеленская о начале войны: Я проснулась от странных звуков. Владимира нашла в соседней комнате, одетым в костюм, но без галстука. Он сказал: "Началось!" (15645)
 
 
 
 