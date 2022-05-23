Германия готова поддержать эмбарго на российскую нефть без участия Венгрии

Хабек, в частности, отметил, что "существуют разные решения для разных стран". Он также добавил, что ожидает, что "все, включая Венгрию, будут работать над решением".
Перед этим в интервью немецкому радио Deutschlandfunk министр сказал, что Германия для ускорения процесса готова поддержать нефтяное эмбарго против Российской Федерации, даже если Будапешт откажется от этого.
Он также выразил разочарование тем, что страны Евросоюза до сих пор еще не согласовали запланированное эмбарго.
"Если президент Еврокомиссии скажет, что мы делаем это 26 странами, без Венгрии, то это путь, который я буду всегда поддерживать", – подчеркнул Хабек.
Он добавил, что пока не слышал таких предложений от ЕС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Кроме этого, ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям. Фон дер Ляйен также анонсировала поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.
Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считались Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова к этому шагу. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.
8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".
9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
11 мая издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.