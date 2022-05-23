Германия готова поддержать эмбарго на российскую нефть без участия Венгрии

Хабек выразил разочарование тем, что страны Евросоюза до сих пор еще не согласовали запланированное эмбарго Фото: ЕРА

Хабек, в частности, отметил, что "существуют разные решения для разных стран". Он также добавил, что ожидает, что "все, включая Венгрию, будут работать над решением".

Перед этим в интервью немецкому радио Deutschlandfunk министр сказал, что Германия для ускорения процесса готова поддержать нефтяное эмбарго против Российской Федерации, даже если Будапешт откажется от этого.

Он также выразил разочарование тем, что страны Евросоюза до сих пор еще не согласовали запланированное эмбарго.

"Если президент Еврокомиссии скажет, что мы делаем это 26 странами, без Венгрии, то это путь, который я буду всегда поддерживать", – подчеркнул Хабек.

Он добавил, что пока не слышал таких предложений от ЕС.

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