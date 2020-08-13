Глава МИД Венгрии призвал к диалогу с Беларусью

Евросоюзу нужно вести диалог с Беларусью, чтобы избежать ухудшения отношений в будущем. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Во избежание ухудшения отношений с Беларусью в будущем, Европейскому Союзу необходимо продолжить диалог с белорусскими властями. Такое мнение высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в публикации на своей странице в Facebook.

По его словам, европейская политическая общественность сейчас больше всего интересуется развитием событий в Беларуси, где происходит жестокое подавление протестов после президентских выборов.

12 августа у венгерского политика была длительная консультация с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичсом. Сийярто отметил, что они пришли к одинаковой оценке ситуации, и призвал к диалогу с Беларусью.

По мнению главы венгерского МИД, они заинтересованы в принятии решений, которые не сделают невозможным выстраивание отношений между ЕС и Беларусью в будущем и не остановят программу Восточного партнерства.