Касьянов: Путину нужно время, он хочет подморозить ситуацию, но нельзя допустить новых Минских соглашений

По его словам, другие аргументы, такие как увеличение армии путем мобилизации и угрозы "ядерной кнопкой", сходят на нет.

"У него последние карты биты. Это мобилизация, которая не работает так, как хотелось бы ему. И второе: применение ядерного оружия. Тема эта, как я понимаю, закрыта. Значит, остаётся одно: последнее: это продолжать работать на раскол европейского сообщества, на раскол трансатлантического единства. Это означает продолжать покупать лояльность европейских лидеров", – сказал Касьянов.

Он отметил, что при поддержке президента Турции Реджепа Эрдогана, который преследует свои интересы, Путин манипулирует газовым рынком, подчиняя лояльные правительства, такие как в Венгрии.

"Это желание заставить народы в европейских странах требовать от своих правительств уменьшить поддержку Украины как минимум, а может быть, даже заставить Украину сесть за стол переговоров на российских, путинских условиях. Поэтому я думаю, эта тема сегодня отрабатывается. А то, что в военной сфере он проиграет, – я думаю, он уже это видит", – считает российский политик.

На фронте развязавшему войну Путину нечего противопоставить решительному и квалифицированному наступлению украинских войск, и теперь ему нужно время на восстановление войск, которе можно получить под видом переговоров.

"Ему нужно немедленное прекращение огня и перегруппировка, и каким-то образом ситуацию подморозить. Конечно, переговоры надо вести, но переговоры надо вести об обеспечении условий безопасности вывода войск, а не замораживании ситуации и признании оккупированных территорий хотя бы на временный какой-то период: что мы оставляем ситуацию, как она есть. Как это случилось в 14-15-м году. Вот этого нельзя допустить: новых "Минск-1" и "Минск-2", "Минск-3" или пять и так далее. Потому что мы понимаем, к чему это приведет", – подвел итог Касьянов.

Касьянов: Отказ Китая от нейтральной позиции по поводу применения Россией ядерного оружия ставит точку в этом вопросе. Читайте полное интервью

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