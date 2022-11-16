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Касьянов: Путину нужно время, он хочет подморозить ситуацию, но нельзя допустить новых Минских соглашений

 
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Путин видит, что проигрывает в военных действиях, считает Касьянов
Путин видит, что проигрывает в военных действиях, считает Касьянов
Фото: ЕРА

Не имея успеха в войне с Украиной, президент России Владимир Путин пытается расколоть европейское общество топливным шантажом и принудить Киев к невыгодным переговорам. Такое мнение бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его словам, другие аргументы, такие как увеличение армии путем мобилизации и угрозы "ядерной кнопкой", сходят на нет.

"У него последние карты биты. Это мобилизация, которая не работает так, как хотелось бы ему. И второе: применение ядерного оружия. Тема эта, как я понимаю, закрыта. Значит, остаётся одно: последнее: это продолжать работать на раскол европейского сообщества, на раскол трансатлантического единства. Это означает продолжать покупать лояльность европейских лидеров", – сказал Касьянов.

Он отметил, что при поддержке президента Турции Реджепа Эрдогана, который преследует свои интересы, Путин манипулирует газовым рынком, подчиняя лояльные правительства, такие как в Венгрии.

"Это желание заставить народы в европейских странах требовать от своих правительств уменьшить поддержку Украины как минимум, а может быть, даже заставить Украину сесть за стол переговоров на российских, путинских условиях. Поэтому я думаю, эта тема сегодня отрабатывается. А то, что в военной сфере он проиграет, – я думаю, он уже это видит", – считает российский политик.

На фронте развязавшему войну Путину нечего противопоставить решительному и квалифицированному наступлению украинских войск, и теперь ему нужно время на восстановление войск, которе можно получить под видом переговоров.

"Ему нужно немедленное прекращение огня и перегруппировка, и каким-то образом ситуацию подморозить. Конечно, переговоры надо вести, но переговоры надо вести об обеспечении условий безопасности вывода войск, а не замораживании ситуации и признании оккупированных территорий хотя бы на временный какой-то период: что мы оставляем ситуацию, как она есть. Как это случилось в 14-15-м году. Вот этого нельзя допустить: новых "Минск-1" и "Минск-2", "Минск-3" или пять и так далее. Потому что мы понимаем, к чему это приведет", – подвел итог Касьянов.

Касьянов: Отказ Китая от нейтральной позиции по поводу применения Россией ядерного оружия ставит точку в этом вопросе. Читайте полное интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

Президент Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условиях: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения в будущем.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Михаил Касьянов, Минские соглашения, война России против Украины, Евросоюз
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