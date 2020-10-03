Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления

После известия о том, что президент США Дональд Трамп болен COVID-19, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил ему послание с пожеланием скорейшего выздоровления.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту США сочувственное письмо по поводу диагностирования у него и его жены Мелании коронавирусной инфекции. Об этом пишет государственное северокорейское информационное агентство KCNA.

Ким Чен Ын пожелал им всего наилучшего, выразил надежду на то, что они быстро преодолеют болезнь, и передал теплый привет, говорится в сообщении.

2 октября, через два дня после очных дебатов с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, Трамп сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Президент и первая леди чувствуют себя хорошо, планируют оставаться дома в Белом доме во время лечения, проинформировал личный врач Трампа.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани, из "избытка осторожности" Трампа госпитализируют, несмотря на то, что он в хорошей форме, "у него легкие симптомы, и он работает весь день".

Трамп на дебатах критиковал манеру ношения защитной маски оппонентом. Он говорил, что каждый раз, когда видит Байдена, тот может быть на большом расстоянии от человека, "но в самой большой маске, которую только можно вообразить". Байден после дебатов сдал тест на COVID-19, он не заболел.