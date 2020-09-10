Колесниковой в МВД угрожали физической расправой – адвокат

Адвокат белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Людмила Казак заявила, что ее подзащитная находится в СИЗО в камере с шестью соседками, она чувствует себя бодро, несмотря на пережитый стресс, проблемы с давлением и сердцем.

Белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой, задержанной по уголовному делу о призывах к захвату власти, в главном управлении МВД Беларуси по борьбе с организованной преступностью и коррупцией угрожали физической расправой. Об этом рассказала адвокат Людмила Казак, посетившая Колесникову в СИЗО №1 Минска, пишет Telegram-канал белорусского оппозиционера Виктора Бабарико.

"Мария столкнулась с угрозами физической расправы, которые, находясь в здании ГУБОПиК, воспринимать кроме как реальными не могла. По фактам угроз лишения жизни Мария также намерена подавать заявления", – отметила Казак.

Она рассказала, что Колесникова чувствует себя хорошо и бодро, несмотря на пережитый стресс за последние двое суток:

"В камере у нее шесть соседок. В СИЗО Марии оказывали помощь: у нее поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали. Адвокат намерена обращаться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы".

По словам Казак, после задержания на теле Колесниковой есть ушибы, у нее "побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали"; в изоляторе ей оказывали медицинскую помощь из-за проблем с давлением и сердцем.

Вечером 9 сентября отец Колесниковой смог передать дочери в СИЗО необходимые вещи.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Утром 7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Кроме того, на связь перестали выходить пресс-секретарь координационного совета оппозиции Антон Родненков, а также исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.

Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что Кравцов, Родненков и Колесникова утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину. Женщину задержали.

Госпогранслужба Украины позже сообщила, что Родненков и Кравцов находятся в Украине, а Колесникова в украинский пункт пропуска не прибывала. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что всех троих выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию. Колесникову, по его словам, не смогли выдворить, так как "эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу".

Позже Кравцов и Родненков рассказали, что их задержали в Минске и провезли через белорусский пограничный пункт. Когда они уже находились на нейтральной территории, к ним силой посадили Колесникову – она кричала, что никуда не поедет, после чего порвала свой паспорт, вылезла через окно автомобиля и направилась обратно к белорусской границе.

9 сентября стало известно, что Колесникову арестовали, она находится в минском СИЗО №1.