Компания Danone отдаст контроль над своим бизнесом в России, но пока неизвестно кому

В России компания Danone работает с 1992 года Фото: EPA

"Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров", – говорится в сообщении.

Компания не уточнила, кто может получить ее активы, но указала, что "после закрытия сделки, подлежащей одобрению регуляторами, произойдет деконсолидация бизнеса Danone EDP в России".

За первые девять месяцев 2022 года на бизнес EDP Russia приходилось около 5% от чистых продаж Danone. Сделка по выходу из этого бизнеса может привести к списаниям в размере до €1 млрд, говорится в заявлении компании.

Danone – один из крупнейших в мире производителей молочной продукции и других продуктов питания. В России компания работает с 1992 года, выпускает продукцию под брендами Danone, "Простоквашино", "Активиа", Actimel, "Растишка".