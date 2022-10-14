Компания Danone отдаст контроль над своим бизнесом в России, но пока неизвестно кому

"Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров", – говорится в сообщении.
Компания не уточнила, кто может получить ее активы, но указала, что "после закрытия сделки, подлежащей одобрению регуляторами, произойдет деконсолидация бизнеса Danone EDP в России".
За первые девять месяцев 2022 года на бизнес EDP Russia приходилось около 5% от чистых продаж Danone. Сделка по выходу из этого бизнеса может привести к списаниям в размере до €1 млрд, говорится в заявлении компании.
Danone – один из крупнейших в мире производителей молочной продукции и других продуктов питания. В России компания работает с 1992 года, выпускает продукцию под брендами Danone, "Простоквашино", "Активиа", Actimel, "Растишка".
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли или остановили работу более 1200 компаний.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и Jysk. Apple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
Решили закрыть свои рестораны в стране сети KFC и McDonald's. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik.