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Макрон заявил, что сотрудничество с Россией нужно для долгосрочного мира в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что европейским странам необходимо сотрудничество с Москвой. Об этом он заявил во время визита в Литву.

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29 сентября Макрон находится с официальным визитом в Вильнюсе
29 сентября Макрон находится с официальным визитом в Вильнюсе
Фото: EPA

29 сентября президент Франции Эммануэль Макрон встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Главы государств обсудили cитуацию в Беларуси и российскую агрессию на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба президента Литвы.

"Президент Литвы отметил, что если не будет достигнут прогресс в решении вопроса российской агрессии против Украины, необходимо сохранить и расширить санкции ЕС против России. Также обсуждались стремления предотвратить попытки этой страны фальсифицировать историю, вмешиваться в выборы в других странах и посягать на жизнь людей", – сказано в сообщении.

По информации литовского сайта Delfi.ruМакрон на пресс-конференции после встречи с Науседой заявил, что для достижения долгосрочного мира Европе следует работать с Россией.

Президенты обсудили ситуацию в Беларуси и действия международного сообщества. Литва представила инициативу по подготовке возможного пакета мер ЕС по поддержке политических, экономических и социальных санкций, отмечает пресс-служба президента.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Массовые акции протеста продолжаются в Беларуси с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Самые массовые задержания проводили в период с 9-го по 12 августа, тогда задержали около 7 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси. Европарламент отверг официальные результаты выборов в Беларуси, так как их провели "с грубым нарушением всех международно признанных стандартов", осудил применение насилия против протестующих и призвал ЕС безотлагательно ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов, в том числе против Лукашенко.

31 августа стало известно, что Евросоюз намерен в сентябре ввести экономические санкции против 31 высокопоставленного белорусского чиновника, ответственного за выборы, насилие и репрессии. При этом фамилии Лукашенко в нем не было. Германия объяснила это тем, что хочет больше времени для диалога, оставляя "открытой возможность его добавления в список на более позднем этапе".

Литва, Латвия и Эстония в этот же день первые в мире ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко. Позже Латвия и Эстония расширили санкционные списки.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Франция, Литва, санкции, Донбасс, война на Донбассе, Эммануэль Макрон, Гитанас Науседа, протесты в Беларуси
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