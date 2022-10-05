МИД Великобритании: Мы привлечем Путина к ответу за его жестокость

"Мы никогда не признаем попытки захватить территорию силой", – говорится в заявлении.
Также в МИД отметили, что Великобритания привлечет президента России Владимира Путина "к ответу за его жестокость" в Украине.
Russia’s illegal annexation of Ukrainian territory and its continued attacks on civilians are egregious violations of international law.— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) October 5, 2022
We will never recognise efforts to seize territory by force.
We will hold Putin to account for his brutality.#StandWithUkraine pic.twitter.com/IVbG9CY29Y
30 сентября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что Великобритания никогда не признает Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины частью России. По ее словам, Путину нельзя позволить "менять международные границы с помощью грубой силы".
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. Президент США Джо Байден назвал голосование "бутафорией".
Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результатов фиктивных референдумов. Грузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов. Премьер-министр Италии Марио Драги заверил, что Италия не признает итогов "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Не признают претензий России на суверенную территорию Украины США, заявил Байден.
29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины.