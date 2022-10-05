МИД Великобритании: Мы привлечем Путина к ответу за его жестокость

В МИД заявили о вопиющих нарушениях международного права со стороны РФ Фото: pixabay.com

"Мы никогда не признаем попытки захватить территорию силой", – говорится в заявлении.

Также в МИД отметили, что Великобритания привлечет президента России Владимира Путина "к ответу за его жестокость" в Украине.

Russia’s illegal annexation of Ukrainian territory and its continued attacks on civilians are egregious violations of international law.



We will never recognise efforts to seize territory by force.



We will hold Putin to account for his brutality.#StandWithUkraine pic.twitter.com/IVbG9CY29Y — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) October 5, 2022

30 сентября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что Великобритания никогда не признает Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины частью России. По ее словам, Путину нельзя позволить "менять международные границы с помощью грубой силы".