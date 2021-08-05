Под Минском на месте советского ракетного хранилища могут строить лагерь для политзаключенных – CNN

Как утверждают журналисты, лагерь расположен в лесу примерно в часе езды от столицы Беларуси, на месте бывшего советского ракетного хранилища площадью более 80 м2.

По периметру объекта установили трехуровневый забор под напряжением и новые видеокамеры. В лагере есть военная охрана и табличка "Въезд запрещен". На территории лагеря есть отремонтированные бараки, на окнах которых решетки и светоотражающее стекло.

CNN не удалось получить доступ к внутренним помещениям возможного лагеря, нет никаких признаков того, что в лагере размещались заключенные, указали авторы материала.

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка просмотрел расследование CNN. По его словам, неудивительно, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко хочет построить что-то вроде лагеря для заключенных, поскольку в стране возможна новая волна протестов.

В белорусском правительстве назвали информацию журналистов CNN "фейковыми новостями". Представитель западной разведки заявил CNN, что использование объекта в качестве лагеря для заключенных "возможно", хотя пока прямых доказательств этого нет.

Жители Новоколосово называют объект лагерем. Один из них рассказал, как военные приказали покинуть этот район.

"Мой друг Саша, строитель, сказал мне, что они отремонтировали это место. Здесь три уровня колючей проволоки, и она электрифицирована. Я выбирал грибы, когда ко мне подошел военный и сказал, что я не могу туда заходить", – рассказал мужчина журналистам.