Под Минском на месте советского ракетного хранилища могут строить лагерь для политзаключенных – CNN

Как утверждают журналисты, лагерь расположен в лесу примерно в часе езды от столицы Беларуси, на месте бывшего советского ракетного хранилища площадью более 80 м2.
По периметру объекта установили трехуровневый забор под напряжением и новые видеокамеры. В лагере есть военная охрана и табличка "Въезд запрещен". На территории лагеря есть отремонтированные бараки, на окнах которых решетки и светоотражающее стекло.
CNN не удалось получить доступ к внутренним помещениям возможного лагеря, нет никаких признаков того, что в лагере размещались заключенные, указали авторы материала.
Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка просмотрел расследование CNN. По его словам, неудивительно, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко хочет построить что-то вроде лагеря для заключенных, поскольку в стране возможна новая волна протестов.
В белорусском правительстве назвали информацию журналистов CNN "фейковыми новостями". Представитель западной разведки заявил CNN, что использование объекта в качестве лагеря для заключенных "возможно", хотя пока прямых доказательств этого нет.
Жители Новоколосово называют объект лагерем. Один из них рассказал, как военные приказали покинуть этот район.
"Мой друг Саша, строитель, сказал мне, что они отремонтировали это место. Здесь три уровня колючей проволоки, и она электрифицирована. Я выбирал грибы, когда ко мне подошел военный и сказал, что я не могу туда заходить", – рассказал мужчина журналистам.
В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.