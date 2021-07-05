Минск требует от РФ выдать певицу, представлявшую Беларусь на "Евровидении". Она якобы оскорбляла Лукашенко

"В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что в отношении Агурбаш в мае возбуждено уголовное дело.
"Она размещала в глобальной компьютерной сети интернет, в том числе посредством социальных сетей, видеохостинга YouTube, сведения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь. Агурбаш в группе с неустановленными лицами также опубликовала в глобальной компьютерной сети интернет сведения, содержащие оскорбления президента Республики Беларусь, в сочетании с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений", – объяснили в Генпрокуратуре.
В феврале на белорусском государственном телеканале СТВ ("Столичное телевидение") вышел сюжет провластного журналиста Григория Азаренка о "тех, кто осквернил свою жизнь грехом предательства", посвященный оппозиционным кандидатам в президенты и другим известным белорусам, выступившим против Лукашенко. Певицу Анжелику Агурбаш, поддержавшую акции протеста против официальных результатов выборов, журналист называет "бездарностью" и "полным отсутствием таланта" и прочит ей "старость, неизгладимый позор, бедность и безвестность".
В Instagram Агурбаш поддерживает протестующих, последний пост с лозунгом "Жыве Беларусь!" она опубликовала 4 июля.
На проходившем в Киеве конкурсе "Евровидение 2005" Агурбаш представляла Беларусь и не смогла пробиться в финал, заняв в полуфинале 13-е место. Ее продюсером тогда был Филипп Киркоров, она исполняла песню Love Me Tonight.
9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционер Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.