Минск требует от РФ выдать певицу, представлявшую Беларусь на "Евровидении". Она якобы оскорбляла Лукашенко

"В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в отношении Агурбаш в мае возбуждено уголовное дело.

"Она размещала в глобальной компьютерной сети интернет, в том числе посредством социальных сетей, видеохостинга YouTube, сведения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь. Агурбаш в группе с неустановленными лицами также опубликовала в глобальной компьютерной сети интернет сведения, содержащие оскорбления президента Республики Беларусь, в сочетании с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений", – объяснили в Генпрокуратуре.

В феврале на белорусском государственном телеканале СТВ ("Столичное телевидение") вышел сюжет провластного журналиста Григория Азаренка о "тех, кто осквернил свою жизнь грехом предательства", посвященный оппозиционным кандидатам в президенты и другим известным белорусам, выступившим против Лукашенко. Певицу Анжелику Агурбаш, поддержавшую акции протеста против официальных результатов выборов, журналист называет "бездарностью" и "полным отсутствием таланта" и прочит ей "старость, неизгладимый позор, бедность и безвестность".

В Instagram Агурбаш поддерживает протестующих, последний пост с лозунгом "Жыве Беларусь!" она опубликовала 4 июля.

На проходившем в Киеве конкурсе "Евровидение 2005" Агурбаш представляла Беларусь и не смогла пробиться в финал, заняв в полуфинале 13-е место. Ее продюсером тогда был Филипп Киркоров, она исполняла песню Love Me Tonight.