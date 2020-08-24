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На Николае Лукашенко во время протестов в Минске был натовский шлем

23 августа в Минске сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай сопровождал своего отца в боевом обмундировании и с оружием. Бывший сотрудник одного из российских спецподразделений сообщил МК.ru, что на нем мог быть шлем, который является частью экипировки военных НАТО.

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Николай Лукашенко появился на публике в бронежилете и с оружием
Николай Лукашенко появился на публике в бронежилете и с оружием
Скриншот: Пул Первого / Telegram

Шлем сына белорусского президента Александра Лукашенко Николая, в котором его заметили 23 августа, вероятно, является частью экипировки военных НАТО. Об этом изданию МК.ru заявил бывший сотрудник одного из российских спецподразделений Дмитрий Данов (журналисты изменили его фамилию по просьбе самого Дмитрия).

Он сообщил, что на Лукашенко-младшем был надет баллистический шлем, который может выдержать попадание пистолетной пули даже на близкой дистанции. По его словам, это может быть как натовский OPS CORE, так и отечественный "Спартанец". В зависимости от материала и ряда других показателей стоимость такого шлема может составить от 100 тыс. до 300 тыс. руб. (от 37 тыс. грн до 110 тыс. грн).

О том, что на Николае было натовское обмундирование, писал и Telegram-канал NEXTA Live.

23 августа в Минске, когда в городе проходили массовые акции протеста, Николай Лукашенко, младший сын президента, сопровождал своего отца.

Telegram-канал "Пул Первого" публиковал видео из ситуационного штаба, проходившего во Дворце независимости. На ролике видно, что сын Лукашенко одет в бронежилет, а на столе перед ним лежит автомат. Человек, похожий на сына Лукашенко, появляется в бронежилете и с оружием и на видео с вертолета Лукашенко, на котором тот облетал Минск.

Член координационного совета оппозиции Мария Колесникова считает, что компетентные органы должны выяснить, почему 15-летнему сыну Лукашенко давали автоматическое оружие.

Сам Лукашенко-старший в этот день тоже появился с оружием – из вертолета он вышел в бронежилете и с автоматом в руках. Автомат у Лукашенко был без магазина с патронами.

В городах Беларуси 23 августа проходили шествия выступающих против действий властей. В Минск, где на улицы вышли более 100 тыс. протестующих, власти страны стянули военную техникуСиловики со щитами перекрыли площадь Победителей в районе резиденции Лукашенко. По данным СМИ, протестующие подходили к ним на расстояние 100 метров.

О каких-либо штурмах информации не поступало, однако Эйсмонт утверждала, что "митингующие пошли на своеобразный штурм".

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Теги: НАТО, Беларусь, оружие, Александр Лукашенко, экипировка, Николай Лукашенко, протесты в Беларуси
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