Навальный: Я ничего не боюсь и вас призываю не бояться

Российский оппозиционер Алексей Навальный, вернувшийся сегодня из Германии, сказал, что после прохождения пограничного контроля в аэропорту Шереметьева, поедет домой.

Российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января после приземления самолета в аэропорту Шереметьево, извинился перед пассажирами рейса, которым он летел из Берлина. Трансляцию возвращения Навального ведет телеканал "Дождь" в YouTube.

Он сказал, что сотни людей пострадали от того, что был закрыт аэропорт Внуково, тысячи – из-за того, что перекрыли дорогу во Внуково.

"Это показывает, как нужно здесь бороться. Это власть ничтожных людей, которые занимаются какой-то ерундой. Они поставили авиационную безопасность огромного города под угрозу, чтобы [президент РФ ВЛадимир] Путин мог сказать: "Да кому он нужен", – отметил Навальный.

Политик сказал, что он счастлив вернуться в Россию.

"Это мой лучший день за пять месяцев. Здесь мой дом, я приехал сюда, меня спрашивают: Ты боишься? Я не боюсь. Я с нормальным чувством иду на погранконтроль, я выйду и поеду домой, потому что я знаю, что прав", – сказал Навальный.

13 января Навальный заявил, что чувствует себя почти здоровым, а потому готов возвращаться в Москву и уже купил билеты на рейс компании "Победа". В тот же день стало известно, что с 29 декабря 2020 года он находится в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "предпримет все действия" по задержанию оппозиционера. СМИ запретили снимать прилет Навального во Внуково. Он уже сел на борт самолета. Согласно онлайн-табло аэропорта, лайнер, на котором прилетит оппозиционер, приземлится в Москве в 18.40 по киевскому времени.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

30 октября адвокаты Навального обратились в ЕСПЧ из-за отказа российских следователей возбуждать уголовное дело из-за отравления политика. Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что жалоба была подана в ЕСПЧ 21 августа. Позже юристы внесли в нее дополнения.

По словам Михайловой, адвокаты требовали, чтобы суд признал нарушение со стороны России ст. 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь).

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.